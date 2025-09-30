ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина Виталий Коротич, украински поет и редактор ...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21400251 www.24chasa.bg

Министър Станков: Проучването за редкоземни елементи в комплекса „Марица-изток" ще развие нови икономически дейности в региона

1260
Министърът на енергетиката Жечо Станков участва в кръгла маса „Ускорен енергиен преход – политики и иновации за устойчиво развитие до 2040 г.", организирана от Центъра за изследване на демокрацията.

„Проучването за редкоземни елементи в комплекса „Марица-изток", в което България си партнира със САЩ, е успех за минната индустрия, технологичния напредък и развитието на нови икономически дейности в региона." Това каза министърът на енергетиката Жечо Станков, който участва в кръгла маса „Ускорен енергиен преход – политики и иновации за устойчиво развитие до 2040 г.", организирана от Центъра за изследване на демокрацията. Пред участниците в дискусията министър Станков подчерта ангажимента на държавата да осигури прилагането на нови технологии, гарантирайки сигурността на доставките и устойчивата заетост на работещите в комплекса.

„Няма как да се откажем от производството на електроенергия от въглища от днес за утре", подчерта министър Станков и припомни подписаното наскоро споразумение между БЕХ  и университета в Северна Дакота, според което университетът ще подпомогне процеса на картиране на нашите рудници в комплекса „Марица-изток" за съдържание на редкоземни елементи в лигнитните въглища.

„На база на вече изпращани проби имаме основание да твърдим, че има достатъчно такива елементи, благодарение на които добивът на въглища може да се увеличи поне с 20%", прогнозира енергийният министър. По неговите думи, това е шанс за осигуряване на устойчива заетост на миньорите от комплекса.

„Темата за декарбонизацията често се използва в политически контекст за всяване на страх в региона, вместо да погледнем прагматично на потенциала, който имаме и да го използваме пълноценно", акцентира министър Станков.

България има уникален енергиен микс, в който имат място както въглищата, така ядрената енергия (включително с най-новите технологии за малки модулни реактори), ВЕИ мощностите и системите за съхранение на енергия.

„Ролята на държавата е да създаде условия за запазване и развитие на този баланс, което ще гарантира сигурност на енергийните доставки и надграждане водещата роля на страната като нетен износител на енергия за целия регион", подчерта в заключение министър Станков.

Министърът на енергетиката Жечо Станков участва в кръгла маса „Ускорен енергиен преход – политики и иновации за устойчиво развитие до 2040 г.", организирана от Центъра за изследване на демокрацията.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?