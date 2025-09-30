Александър Дурчев избран за президент на международната организация на комуникационните компании

Международна организация на комуникационните консултантски компании (ICCO) обяви резултатите от последните избори, проведени през изминалите месеци. За президент на Европа бе избран Александър Дурчев, главен изпълнителен директор на All Channels Communication Group.

Кандидатурата на Дурчев бе издигната от Българската асоциация на пиар агенциите (БАПРА), австрийската, немската и швейцарската пиар асоциации. Като дългогодишен член на Управителния съвет на БАПРА, Александър Дурчев е доказал своя професионализъм, лидерство и отдаденост на развитието на комуникационната индустрия.

„Изборът на Александър Дурчев е признание не само за неговата експертиза и принос, но и за силните позиции на българската комуникационна общност на международната сцена. Убедени сме, че в новата си роля той ще подпомогне разширяването на международните партньорства и ще допринесе за утвърждаването на БАПРА като активен и значим партньор в глобалната PR индустрия", заявиха от Управителния съвет на БАПРА.