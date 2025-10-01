Президентството иска БНТ да включва пряко Радев, когато медии го питат

Кирил Атанасов, секретар на държавния глава, вижда цензура при Кошлуков

Нова стратегия май има на "Дондуков" 2 с приближаващия край на мандата - спонтанните изяви от различни събития съвпадат с централните новинарски емисии на телевизиите и дори частните го излъчват "на живо"

Президентската институция обвини Българската национална телевизия, че цензурира . Обществената медия преустановила в “По света и у нас” през последните месеци “прякото излъчване на въпросите на медии към държавния глава”.

Това е накратко съдържанието на писмо на Кирил Атанасов, секретар на президента по връзки с медиите, до генералния директор на БНТ Емил Кошлуков. Пощата е входирана на 18 септември, но копие от кореспонденцията “24 часа” видя във вторник. Особено любопитен е фактът, че БНТ е спряла директните включвания на президента в своите новинарски емисии - т.е. такава практика очевидно е имало.

Иначе по Закона за радиото и телевизията на държавната медия не са вменени задължения да отразява пряко или изцяло всяко едно изказване на президента. Той според чл. 52 има право на обръщение към нацията, както и шефът на парламента и председателите на върховните съдилища. За последен път Радев се възползва от това свое право на 9 май, когато изненадващо поиска референдум за еврото.

С наближаването на края на мандата и очакването Румен Радев да влезе официално в политиката неговата активност отчетливо се засили. Медийни експерти забелязват, че PR екипът на държавния глава през последните месеци следва нова стратегия. Президентът използва посещения на всякакви различни събития - от местни празници в провинцията до откриване на изложби и конференции, за да говори за политика пред събралите се журналисти. Обикновено времето за “спонтанния брифинг” е минути преди централните тв новини. Затова се случва и частните “Нова” и bTV да се включват директно, за не изпуснат изявленията му.

Какво точно се е случило на 17 септември, че иначе спазващият вежлив тон с журналистите Кирил Атанасов е решил официално и писмено да обяви от какво са недоволни на “Дондуков” 2.

Два дни по-рано Радев прие инфруенсъра Станислав Цанов в президенството и обяви, че въз основа на разговора си с него ще сезира за злоупотреби във ВМЗ-Сопот. Темата бе подета от политиците, Бойко Борисов заподозря президента, че опитва да саботира инвестицията на германския концерн “Рейнметал”.

Според Атанасов, който е дългогодишен кадър в президентските екипи от Георги Първанов насам, в “По света и у нас" на 17 септември “напълно липсват позициите на държавния глава по чувствителни за българското общество теми, които президентът заяви пред представители на медните по-рано през деня”, въпреки че и екипът на БНТ е бил на брифинга му. В репортажите по теми като петия вот на недоверие към кабинета, инвестиционните намерения на “Райнметал” и избора на шеф на ДАНС “са излъчени синхрони с коментари и оценки на редица политици, включително по отношение на държавния глава”, но не и синхрон с думите на Радев.

Секретарят му отбелязва как “през последните месеци БНТ преустанови в новинарските емисии на “По света и у нас” прякото излъчване на въпросите на медиите към държавния глава и неговите позиции”. Създало се впечатлението, че “думите на президента не достигат до българските граждани чрез ефира на обществената телевизия и поради редакционна намеса”.

Тези констатации за начина, по който се третира обществената дейност на президента и неговите публични изявления от страна на БНТ, са в очевиден конфликт с професионалните стандарти в журналистиката и плурализма на гледните точки. Затова считам за уместно да вземете отношение като генерален директор, тъй като БНТ е натоварена с отговорната обществена мисия да отразява обективно картината на обществения живот в страната, което изключва цензурирането на президентската институция, обръща се той към Кошлуков.

“24 часа” потърси БНТ за коментар и се оказа, че оттам са пратили официален отговор до Кирил Атанасов на 29 септември, подписан от генералния директор. Твърдението не отговаря на истината, се казва в него.

На 17.09.2025 г. в обедната емисия “По света и у нас” позицията на държавния глава бе излъчена на живо. Това опровергава внушенията за умишлено игнориране или ограничаване на неговите изявления, пишат от екипа. От БНТ напомнят, че редакционната независимост на медията е гарантирана по закон и намеса от всяка институция, включително президентската, е недопустима.

Според отговора на Кошлуков редакторите са взели решение да не включват репортаж в по-късната централна емисия, защото президентът се позовава на “разследване” на инфлуенсъра Станислав Цанов, а само ден след срещата му с Радев неговият източник на информация публично се е отказал от твърденията си. Това компрометира достоверността на темата и не отговаря на стандартите за надеждност на източниците, които БНТ следва. Репортажът би обслужил съмнителен и силно компрометиран източник в разрез с професионалните стандарти и етика.

Кошлуков се подписва под думите, че БНТ не е преустановила излъчването на позиции на президента, но редакторите носят отговорност за подбора на информацията и за нейното качество. Защитата на независимата редакционна политика е ключова за доверието в обществената медия и компромиси в тази посока не са допустими.

Големите търговски медии не са получавали подобни писма от президентството. Официално не е и възможно, тъй като би се възприело като намеса в редакционната политика на частни медии.

Би Ти Ви стриктно следи работата на всички институции в страната и регулярно отразява както официални позиции на техните представители, така и коментари от експерти и теми от висок обществен интерес. Отразяването на съдържание се извършва в съответствие с програмните възможности на медията и при стриктно спазване на журналистическите стандарти и принципи на независима редакционна политика, посочиха от медията. Към високите стандарти се придържа и Нова тв: Следвайки принципа на редакционната независимост, журналистите на “Нова” винаги отразяват професионално работата на институциите и предоставят на обществото точна, проверена и обективна информация.

Емил Кошлуков

Епистоларната престрелка между президентството и БНТ се разиграва в навечерието на конкурса за нов генерален директор, който е многократно обжалван от самия Кошлуков. Въпреки съдебните дела и решение на ВАС, според което конкурсът трябва да бъде спрян, СЕМ прие документите на 5-има кандидати, сред които е и Емил Кошлуков. Останалите са Милена Милотинова, Сашо Йовков, Невена Андонова и Свилена Димитрова. Само след ден - на 2 октомври, се очаква СЕМ да обяви кои от тях продължават, а на 9-и и допуснатите до изслушване. Гласуването за нов шеф на БНТ е на 16 октомври. Първият редовен мандат на Кошлуков приключи преди 3 г., оттогава е временно изпълняващ, тъй като СЕМ не успя да избере нов шеф заради обжалвания и съдебната сага.