ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преговорите между "Ботев" (Пд) и Томаш пропаднаха

Времето София 14° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21402947 www.24chasa.bg

Над 8% от електричеството в Европа за денонощието е от вятърна енергия

1068
Над 8% от електричеството в Европа за денонощието е от вятърна енергия.

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 8,3 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, предава БТА. 

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 7,6 процента от общото количество електроенергия (556 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 0,7 процента (49 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (34,9 процента), Финландия (29,6 на сто) и Литва (20 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (152,4 гигаватчаса), Испания (86,5 гигаватчаса) и Финландия (64,3 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 1,4 гигаватчаса.

Над 8% от електричеството в Европа за денонощието е от вятърна енергия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание