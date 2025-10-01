Над 8% от електричеството в Европа за денонощието е от вятърна енергия.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 8,3 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, предава БТА.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 7,6 процента от общото количество електроенергия (556 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 0,7 процента (49 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (34,9 процента), Финландия (29,6 на сто) и Литва (20 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (152,4 гигаватчаса), Испания (86,5 гигаватчаса) и Финландия (64,3 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 1,4 гигаватчаса.