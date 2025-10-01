ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преговорите между "Ботев" (Пд) и Томаш пропаднаха

Времето София 14° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21403000 www.24chasa.bg

Курсът на еврото се повиши в сутрешната търговия

1096
Евро Снимка: Pixabay

Курсът на еврото се повиши в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски финансови издания, цитирани от БТА. 

Единната европейска валута се котираше за 1,1757 долара към 09:05 часа българско време днес, или с 0,2 на сто над стойността си от закриването на вчерашната сесия. В азиатската търговия по-рано днес котривките на еврото достигна ниво от 1,1770 на фона на несигурността заради частичното спирането на финансирането на правителството на САЩ.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1741 долара за еврo.

Евро Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание