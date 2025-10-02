Koenigsegg не продава колите си от 3,3 млн. евро на диктатори и престъпници

Koenigsegg има строга политика да не продава автомобили на диктатори и престъпници. Главният изпълнителен директор и собственик Кристиан фон Кьонигсег казва, че марката внимателно проверява всеки купувач. Диктаторите и престъпниците са нежелани и нямат право да купуват техните автомобили, чиито цени започват от 3,3 милиона евро.

Koenigsegg е един от най-желаните символи на статус за най-богатите и влиятелни хора в света, но не всеки е добре дошъл като клиент в ексклузивната автомобилна фабрика в Енгелхолм. Марката има много внимателен процес, при който всеки потенциален купувач е щателно проверен. Целта е да се гарантира, че автомобилите няма да попаднат в грешни ръце, потвърждава Кристиан фон Кьонигсег в интервю за шведското финансово списание EFN.

Строгият контрол е насочен към предотвратяване на свързването на шведската марка със съмнителни режими или пране на пари. Скандалният инфлуенсър Андрю Тейт бе видян да шофира Koenigsegg, но е успял да го купи употребяван, заобикаляйки фабричните инспекции. Процесът на проверка е предназначен и за отстраняване на спекуланти, които биха препродали автомобила веднага с голяма печалба.