ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Дилов: България има всички предпоставки д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21403623 www.24chasa.bg

Koenigsegg не продава колите си от 3,3 млн. евро на диктатори и престъпници

Георги Луканов

[email protected]

1532
Хипер колата Koenigsegg Jesko Absolut. Снимка: Koenigsegg

Koenigsegg има строга политика да не продава автомобили на диктатори и престъпници. Главният изпълнителен директор и собственик Кристиан фон Кьонигсег казва, че марката внимателно проверява всеки купувач. Диктаторите и престъпниците са нежелани и нямат право да купуват техните автомобили, чиито цени започват от 3,3 милиона евро.

Koenigsegg е един от най-желаните символи на статус за най-богатите и влиятелни хора в света, но не всеки е добре дошъл като клиент в ексклузивната автомобилна фабрика в Енгелхолм. Марката има много внимателен процес, при който всеки потенциален купувач е щателно проверен. Целта е да се гарантира, че автомобилите няма да попаднат в грешни ръце, потвърждава Кристиан фон Кьонигсег в интервю за шведското финансово списание EFN.

Строгият контрол е насочен към предотвратяване на свързването на шведската марка със съмнителни режими или пране на пари. Скандалният инфлуенсър Андрю Тейт бе видян да шофира Koenigsegg, но е успял да го купи употребяван, заобикаляйки фабричните инспекции. Процесът на проверка е предназначен и за отстраняване на спекуланти, които биха препродали автомобила веднага с голяма печалба.

Хипер колата Koenigsegg Jesko Absolut. Снимка: Koenigsegg
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание