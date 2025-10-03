Нова американска технология за батерии обещава пробег от 1200 км!

Американската компания 25M представи батерия, която би могла да осигури на електрическите автомобили пробег от 1200 километра. Новата система дава на съществуващата батерия с 50 процента по-голяма плътност, пише сайтът Autocar.
"Окуражени сме от силния интерес от страна на производителите на автомобили и очакваме с нетърпение да доставим първите прототипи тази есен. Този нов и иновативен метод за проектиране на батерии е патентован", гарантираха от компанията.
Чрез премахване на метал и пластмаса от батерийния пакет, 24M успя да създаде батерии с 50 процента по-висока енергийна плътност. В литиево-йонните батерии има много материали, които не генерират никаква енергия. Чрез премахването им и замяната им с активни клетки, американците създадоха система, която има много по-висока енергийна плътност. Технологията включва запечатване на всеки електрод с тънък полимерен филм. След това той се интегрира директно в батерийния пакет.
Според 24M, обикновените батерии се състоят от 30 до 50 процента активни клетки. С новата батерия активните клетки се увеличават до 80 процента.
Технологията няма да бъде фокусирана само върху електрическите автомобили. Тя работи и в потребителската електроника и натриевите батерии.