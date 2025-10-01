Нова Dacia Spring ще се предлага за 3900 евро в Италия след еко бонусите!

В средата на месеца в Италия ще бъде въведена схема за бракуване на електрически автомобил, която ще позволи на частни лица да си възстановят до 11 000 евро при закупуване на електрически автомобил. В комбинация със значителна отстъпка от производителя, това ще доведе до начална цена на Dacia Spring в някои случаи от едва 3900 евро!

Странно ниската цена е резултат от комбинация от схема за бракуване и отстъпка, която Dacia предлага за Spring, пише Automotive News.

Всеки, който закупи електрически автомобил в Италия с начална цена до 42 700 евро, може да получи до 11 000 евро обратно. Разбира се, това не е просто даденост. Сумата зависи от доходите ви. Тези, които печелят максимум 30 000 евро годишно, ще получат максимум 11 000 евро и само ако бракуват автомобил Евро 5. Тези, които печелят между 30 000 и 40 000 евро годишно, ще получат максимум 9000 евро.

Самата Dacia предлага допълнителна отстъпка от 3000 евро за тези, които използват схемата за бракуване. Leapmotor също прави нещо подобно с T03, като намалява цената на този автомобил с 3000 евро. Тези, които отговарят на условията за 11 000 евро от схемата за бракуване, ще плащат 4900 евро за Leapmotor T03.