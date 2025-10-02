ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жителите на Нови Искър на протест срещу преминаван...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21403981 www.24chasa.bg

Произведоха последният Ford Focus ST

Георги Луканов

[email protected]

1116
Ford Focus ST се продаваше в над 40 държави по целия свят. Снимка: Георги Луканов

Краят на една ера наближава. Ford Focus ще бъде спрян от производство през ноември.

Последният Ford Focus ST пък вече е произведен, съобщава Motor1, въз основа на публикация в социалната мрежа Reddit, която показва снимки на въпросния последен Focus ST в по-спортната си версия.

Последният Ford Focus ST е червено спортни комби. Возилото е оборудвано с познатия 2,3-литров EcoBoost четирицилиндров бензинов двигател с 280 к.с. и 420 Нм. Той ускорява Focus ST от място до 100 км/ч за 5,2 секунди.

Ford ще пусне наследник на Focus през 2027 г. Според британското списание Autocar, това ще бъде сравнително достъпен кросоувър, който ще се произвежда в Испания.

Дали Ford ще използва отново името на модела Focus? Още не е ясно.

Ford Focus ST се продаваше в над 40 държави по целия свят.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?