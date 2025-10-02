Произведоха последният Ford Focus ST

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Краят на една ера наближава. Ford Focus ще бъде спрян от производство през ноември.

Последният Ford Focus ST пък вече е произведен, съобщава Motor1, въз основа на публикация в социалната мрежа Reddit, която показва снимки на въпросния последен Focus ST в по-спортната си версия.

Последният Ford Focus ST е червено спортни комби. Возилото е оборудвано с познатия 2,3-литров EcoBoost четирицилиндров бензинов двигател с 280 к.с. и 420 Нм. Той ускорява Focus ST от място до 100 км/ч за 5,2 секунди.

Ford ще пусне наследник на Focus през 2027 г. Според британското списание Autocar, това ще бъде сравнително достъпен кросоувър, който ще се произвежда в Испания.

Дали Ford ще използва отново името на модела Focus? Още не е ясно.