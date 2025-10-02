Привлекателността на България за международния бизнес и за туристите стабилно нараства през последните години. Морската логистика, богатата многонационална култура, потенциалът за релокация и свободните ниши в много пазарни сегменти насърчават откриването на нови филиали на чуждестранни компании.

Олег Невзоров е основател и ръководител на международната строителна корпорация КУБ. Повече от 20 години тя развива различни инфраструктурни проекти в Източна Европа, а след началото на войната в Украйна откри представителство във Варна. Успоредно с това заяви намерение да подкрепя града, да развива неговата инфраструктура и икономически потенциал.

В това ексклузивно интервю Олег Невзоров разказва как именно отговорният строителен бизнес вижда своята роля в живота на обществото, в какво се състои истинската социална отговорност и дали тя е бреме или полезен актив за един предприемач.

Олег Невзоров, собственик на международна корпорация КУБ

- Нека започнем със запознанство. Разкажете накратко за себе си и за КУБ Корпорация: с какво се занимавате, на кои пазари работите и с какво се отличавате от други строители?

- КУБ е кулминация на опита, който аз и моите партньори натрупахме за повече от 20 години в строителството. Днес работим в България, във Варна, в румънската столица Букурещ, в Украйна развиваме проекти в Киев и Одеса, а също присъстваме в Черна гора. През следващата година стартираме проекти в Гърция – в Атина и на остров Бали.

Но най-важното не е географията, а подходът. Питате с какво се отличаваме – имам ясен отговор: КУБ предлага не квадратни метри, а дългосрочна стойност за града и ново ниво на живот за неговите жители и гости.

Винаги полагаме прецизни грижи за безопасността и съпътстващата инфраструктура: детски и спортни зони, места за отдих, зелени маршрути. И разбира се, експлоатационен сервиз. Хората купуват от нас не просто стени и покрив, а ежедневен комфорт за себе си и своите семейства.

- Изброихте много градове, много столици. И във Варна ли спазвате същите принципи?

- Това е нашият универсален подход. Всеки наш проект, където и да се намира, се стремим органично да впишем в градската или природната среда. Когато строим дом, ние създаваме пространство за отдих, за живот в удобен, спокоен ритъм, но с всички възможни удобства и качествено обслужване.

- Когато говорим за градовете и България – защо именно Варна?

- Варна в много отношения ми напомня Одеса – града, където за мен всичко започна. Приличат си по климат, манталитет, ритъм на живот, дори кухня. И тук също има накъде да се расте и на кого да се разчита. А и разбира се, тук има море.

Освен това Варна е град с колосален потенциал. Има активни местни строители и искрено уважавам начина, по който развиват средата, но на пазара има място за всички: колкото повече се появява качествено строителство и реконструкция на остарели обекти, толкова по-добри стават градският ландшафт и икономиката.

Това не се отнася само за жилищата: изключително важни са училищата и детските градини, центровете за развитие, търговските центрове, офисните и инфраструктурните обекти, спортно-рекреационните комплекси.

- Именно заради този подход КУБ се позиционира като строител, който „създава начин на живот, а не квадратни метри“? Можете ли да разшифровате този слоган за читателите?

- От много години ние сме повече от „просто строителна корпорация“, защото развиваме инфраструктурата около нашите проекти, грижим се за логистичния комфорт на жителите, занимаваме се с озеленяване. Това е повече от жилище. Това е за хората, за това доколко са свободни да организират живота си по най-удобния начин.

Моята идея е следната: строителният бизнес трябва преди всичко да мисли за хората. Не можем да си позволим да построим поредния жилищен комплекс където и да е, без да се погрижим за пътищата, паркирането и транспортната достъпност – това би било неудобно за жителите на района.

Затова следя КУБ винаги да планира напред и с проектите си да обогатява градската среда, да я развива и да създава допълнителна стойност. КУБ има 10-годишна стратегия, която актуализираме на всеки десет години и разгръщаме поетапно. Това ни позволява да държим фокуса върху дългата дистанция, но същевременно да останем гъвкави за инвеститорите и клиентите. И най-важното – за хората.

Разбирате ли, когато се появяват работни места, съвременни услуги и ясна перспектива, младите българи избират да останат у дома, а не да търсят възможности в чужбина. Именно такъв мултипликативен ефект се стремим да усилваме във Варна – системно и в продължение на дълго време. Това е създаване на начин на живот.

- През последния месец в медиите излезе много информация за КУБ Корпорация и лично за вас. Твърди се, че „спонсорирате мафията“ и се занимавате с други незаконни действия… Можете ли да коментирате?

- Видях публикациите, за които говорите. Хората, които умеят да четат, разбират, че това не е нищо повече от мръсен пиар, организиран от конкуренти. Всичко, написано в тези статии е голословна лъжа и клевета. Компетентните органи вече се занимават с това, а ние като бизнес, се стремим да останем извън политиката.

Всеки, който наистина се интересува от моята дейност и от дейността на КУБ, всеки наш партньор, контрагент, клиент, може да дойде и да разговаря с мен, както правите вие сега, вместо да консумира некачествени измислици. Ние измерваме своя принос към развитието на градовете с числа, факти и резултати.

А това са над три милиона квадратни метра жилищни и търговски площи. Десетки хиляди семейства, които живеят в нашите домове. Повече от 6000 служители, които благодарение на работата си при нас издържат своите семейства. Това са паркове, детски площадки и ресторанти, удобни пътища, стълби към морето и спирки, които изграждаме и подаряваме на града. Това е почти хиляда дървета, които само през последната година засадихме във Варна.

Апартаментен комплекс "КУБ КАБАКУМ", изоставена сграда, завършена от КУБ Корпорация

- Доколкото ми е известно, КУБ се позиционира и като антикризисен строителен предприемач. Как точно помагате да се довършат изоставени обекти?

- Правим чуждите проблеми свои и ги решаваме, включително поемаме изпълнението на замразени, недовършени проекти. С големия опит, който имаме в Украйна, решихме да го приложим и в България: КУБ се зае с довършването на малък апарт-комплекс на първа линия, който години наред разваляше вида на курортната зона и настроението на инвеститори, които бяха измамени. Сега това е стилна бутикова сграда, която се подготвя за въвеждане в експлоатация, а пространството около нея вече не е стихийно сметище, а поддържана и осветена пешеходна алея към морето, която направихме за своя сметка като подарък за жителите на района.

Стълба към плажа, създадена от КУБ Корпорация и подарена на жителите на града, р-н Кабакум

- Съдейки по всичко, корпоративната социална отговорност за КУБ и за вас лично, не е на последно място. Съвсем скоро обявихте и създаването на „училище на бъдещето“ във Варна…

- Това не е само отговорност, а и инвестиция в региона, в който работим. КУБ постоянно анализира нуждите на гражданите и се стреми да ги удовлетворява. Иновативно училище от нивото, което планираме, е необходимо, за да осигурим бъдещето. Това е гаранция, че децата и тийнейджърите ще учат в качествена среда, ще бъдат мотивирани да останат и да градят кариера тук, в България.

Тук на първо място става дума да се направи всичко правилно. Най-малко година ще продължат консултациите с всички, които биха могли да бъдат засегнати от такъв проект и имат експертиза: учители, образователни мениджъри, психолози, методисти, архитекти. И разбира се, с родителите. През това време ще се убедим, че децата ще получават най-доброто възможно образование, а родителите ще са спокойни, знаейки, че бъдещето на семействата им е в надеждни ръце.

- Добре, но това е доста далечна перспектива. А какво вече сте направили за България?

- С активното съдействие на приятели и партньори успяхме да привлечем в местната икономика над 420 милиона евро чуждестранни инвестиции. Нашата дейност в една или друга степен допринесе за стартирането на над 100 нови бизнеса и за създаването на хиляди работни места. Само платените данъци възлизат на десетки милиони евро.

В момента работим по пускането на локално производство на някои дефицитни строителни материали, а това означава заместване на вноса, още работни места и още данъчни приходи.

В началото на това лято дори финансирахме старта на чартърна авиолиния по маршрута Кишинев–Варна–Кишинев. Преди такъв полет просто не съществуваше и трябваше да се правят връзки с престой или в София, или в чужбина.

Първият сезон на полетите вече приключи и имаме данните: туристическата и бизнес-достъпността на Варна, а следователно и нейната привлекателност, значително нарасна сред чуждестранните посетители. Местните предприемачи получиха по-дълъг сезон и по-голям поток клиенти.

- Бихте ли се обърнали с няколко думи към читателите в България?

- Искам да подчертая, че КУБ в България – това са стотици служители от различни националности, включително български граждани, бесарабски българи и чужденци, но всички ги обединява едно: те намериха увереност в утрешния ден и възможности за развитие.

Затова аз, моят екип и всички, които работят заедно с нас по проектите на КУБ във Варна, сме безкрайно благодарни за сигурността, стабилността и условията за растеж, които намерихме тук. И бъдете сигурни: ще направим – и вече правим – всичко, за да оправдаем гостоприемството и доверието.