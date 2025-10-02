ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Си Дзинпин призова преподавателите и студенти...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21404131 www.24chasa.bg

Олег Невзоров: Бизнесът трябва преди всичко да мисли за хората advertorial icon

1748
Олег Невзоров, собственик на международна корпорация КУБ
  • Привлекателността на България за международния бизнес и за туристите стабилно нараства през последните години. Морската логистика, богатата многонационална култура, потенциалът за релокация и свободните ниши в много пазарни сегменти насърчават откриването на нови филиали на чуждестранни компании.
  • Олег Невзоров е основател и ръководител на международната строителна корпорация КУБ. Повече от 20 години тя развива различни инфраструктурни проекти в Източна Европа, а след началото на войната в Украйна откри представителство във Варна. Успоредно с това  заяви намерение да подкрепя града, да развива неговата инфраструктура и икономически потенциал.
  • В това ексклузивно интервю Олег Невзоров разказва как именно отговорният строителен бизнес вижда своята роля в живота на обществото, в какво се състои истинската социална отговорност и дали тя е бреме или полезен актив за един предприемач.

Олег Невзоров, собственик на международна корпорация КУБ
Олег Невзоров, собственик на международна корпорация КУБ

- Нека започнем със запознанство. Разкажете накратко за себе си и за КУБ Корпорация: с какво се занимавате, на кои пазари работите и с какво се отличавате от други строители?

- КУБ е кулминация на опита, който аз и моите партньори натрупахме за повече от 20 години в строителството. Днес работим в България, във Варна, в румънската столица Букурещ, в Украйна развиваме проекти в Киев и Одеса, а също присъстваме в Черна гора. През следващата година стартираме проекти в Гърция – в Атина и на остров Бали.

Но най-важното не е географията, а подходът. Питате с какво се отличаваме – имам ясен отговор: КУБ предлага не квадратни метри, а дългосрочна стойност за града и ново ниво на живот за неговите жители и гости.

Винаги полагаме прецизни грижи за безопасността и съпътстващата инфраструктура: детски и спортни зони, места за отдих, зелени маршрути. И разбира се, експлоатационен сервиз. Хората купуват от нас не просто стени и покрив, а ежедневен комфорт за себе си и своите семейства.

Олег Невзоров, собственик на международна корпорация КУБ
Олег Невзоров, собственик на международна корпорация КУБ

- Изброихте много градове, много столици. И във Варна ли спазвате същите принципи?

- Това е нашият универсален подход. Всеки наш проект, където и да се намира, се стремим органично да впишем в градската или природната среда. Когато строим дом, ние създаваме пространство за отдих, за живот в удобен, спокоен ритъм, но с всички възможни удобства и качествено обслужване.

Олег Невзоров, собственик на международна корпорация КУБ
Олег Невзоров, собственик на международна корпорация КУБ

- Когато говорим за градовете и България – защо именно Варна?

- Варна в много отношения ми напомня Одеса – града, където за мен всичко започна. Приличат си по климат, манталитет, ритъм на живот, дори кухня. И тук също има накъде да се расте и на кого да се разчита. А и разбира се, тук има море.

Освен това Варна е град с колосален потенциал. Има активни местни строители и искрено уважавам начина, по който развиват средата, но на пазара има място за всички: колкото повече се появява качествено строителство и реконструкция на остарели обекти, толкова по-добри стават градският ландшафт и икономиката.

Това не се отнася само за жилищата: изключително важни са училищата и детските градини, центровете за развитие, търговските центрове, офисните и инфраструктурните обекти, спортно-рекреационните комплекси.

- Именно заради този подход КУБ се позиционира като строител, който „създава начин на живот, а не квадратни метри“? Можете ли да разшифровате този слоган за читателите?

- От много години ние сме повече от „просто строителна корпорация“, защото развиваме инфраструктурата около нашите проекти, грижим се за логистичния комфорт на жителите, занимаваме се с озеленяване. Това е повече от жилище. Това е за хората, за това доколко са свободни да организират живота си по най-удобния начин.

Моята идея е следната: строителният бизнес трябва преди всичко да мисли за хората. Не можем да си позволим да построим поредния жилищен комплекс където и да е, без да се погрижим за пътищата, паркирането и транспортната достъпност – това би било неудобно за жителите на района.

Затова следя КУБ винаги да планира напред и с проектите си да обогатява градската среда, да я развива и да създава допълнителна стойност. КУБ има 10-годишна стратегия, която актуализираме на всеки десет години и разгръщаме поетапно. Това ни позволява да държим фокуса върху дългата дистанция, но същевременно да останем гъвкави за инвеститорите и клиентите. И най-важното – за хората.

Разбирате ли, когато се появяват работни места, съвременни услуги и ясна перспектива, младите българи избират да останат у дома, а не да търсят възможности в чужбина. Именно такъв мултипликативен ефект се стремим да усилваме във Варна – системно и в продължение на дълго време. Това е създаване на начин на живот.

- През последния месец в медиите излезе много информация за КУБ Корпорация и лично за вас. Твърди се, че „спонсорирате мафията“ и се занимавате с други незаконни действия… Можете ли да коментирате?

- Видях публикациите, за които говорите. Хората, които умеят да четат, разбират, че това не е нищо повече от мръсен пиар, организиран от конкуренти. Всичко, написано в тези статии е голословна лъжа и клевета. Компетентните органи вече се занимават с това, а ние като бизнес, се стремим да останем извън политиката.

Всеки, който наистина се интересува от моята дейност и от дейността на КУБ, всеки наш партньор, контрагент, клиент, може да дойде и да разговаря с мен, както правите вие сега, вместо да консумира некачествени измислици. Ние измерваме своя принос към развитието на градовете с числа, факти и резултати.

А това са над три милиона квадратни метра жилищни и търговски площи. Десетки хиляди семейства, които живеят в нашите домове. Повече от 6000 служители, които благодарение на работата си при нас издържат своите семейства. Това са паркове, детски площадки и ресторанти, удобни пътища, стълби към морето и спирки, които изграждаме и подаряваме на града. Това е почти хиляда дървета, които само през последната година засадихме във Варна.

Апартаментен комплекс "КУБ КАБАКУМ", изоставена сграда, завършена от КУБ Корпорация
Апартаментен комплекс "КУБ КАБАКУМ", изоставена сграда, завършена от КУБ Корпорация

- Доколкото ми е известно, КУБ се позиционира и като антикризисен строителен предприемач. Как точно помагате да се довършат изоставени обекти?

- Правим чуждите проблеми свои и ги решаваме, включително поемаме изпълнението на замразени, недовършени проекти. С големия опит, който имаме в Украйна, решихме да го приложим и в България: КУБ се зае с довършването на малък апарт-комплекс на първа линия, който години наред разваляше вида на курортната зона и настроението на инвеститори, които бяха измамени. Сега това е стилна бутикова сграда, която се подготвя за въвеждане в експлоатация, а пространството около нея вече не е стихийно сметище, а поддържана и осветена пешеходна алея към морето, която направихме за своя сметка като подарък за жителите на района.

Стълба към плажа, създадена от КУБ Корпорация и подарена на жителите на града, р-н Кабакум
Стълба към плажа, създадена от КУБ Корпорация и подарена на жителите на града, р-н Кабакум

- Съдейки по всичко, корпоративната социална отговорност за КУБ и за вас лично, не е на последно място. Съвсем скоро обявихте и създаването на „училище на бъдещето“ във Варна…

- Това не е само отговорност, а и инвестиция в региона, в който работим. КУБ постоянно анализира нуждите на гражданите и се стреми да ги удовлетворява. Иновативно училище от нивото, което планираме, е необходимо, за да осигурим бъдещето. Това е гаранция, че децата и тийнейджърите ще учат в качествена среда, ще бъдат мотивирани да останат и да градят кариера тук, в България.

Тук на първо място става дума да се направи всичко правилно. Най-малко година ще продължат консултациите с всички, които биха могли да бъдат засегнати от такъв проект и имат експертиза: учители, образователни мениджъри, психолози, методисти, архитекти. И разбира се, с родителите. През това време ще се убедим, че децата ще получават най-доброто възможно образование, а родителите ще са спокойни, знаейки, че бъдещето на семействата им е в надеждни ръце.

- Добре, но това е доста далечна перспектива. А какво вече сте направили за България?

 - С активното съдействие на приятели и партньори успяхме да привлечем в местната икономика над 420 милиона евро чуждестранни инвестиции. Нашата дейност в една или друга степен допринесе за стартирането на над 100 нови бизнеса и за създаването на хиляди работни места. Само платените данъци възлизат на десетки милиони евро.
В момента работим по пускането на локално производство на някои дефицитни строителни материали, а това означава заместване на вноса, още работни места и още данъчни приходи.

В началото на това лято дори финансирахме старта на чартърна авиолиния по маршрута Кишинев–Варна–Кишинев. Преди такъв полет просто не съществуваше и трябваше да се правят връзки с престой или в София, или в чужбина.

Първият сезон на полетите вече приключи и имаме данните: туристическата и бизнес-достъпността на Варна, а следователно и нейната привлекателност, значително нарасна сред чуждестранните посетители. Местните предприемачи получиха по-дълъг сезон и по-голям поток клиенти.

- Бихте ли се обърнали с няколко думи към читателите в България?

- Искам да подчертая, че КУБ в България – това са стотици служители от различни националности, включително български граждани, бесарабски българи и чужденци, но всички ги обединява едно: те намериха увереност в утрешния ден и възможности за развитие.

Затова аз, моят екип и всички, които работят заедно с нас по проектите на КУБ във Варна, сме безкрайно благодарни за сигурността, стабилността и условията за растеж, които намерихме тук. И бъдете сигурни: ще направим – и вече правим – всичко, за да оправдаем гостоприемството и доверието.

Олег Невзоров, собственик на международна корпорация КУБ
Олег Невзоров, собственик на международна корпорация КУБ
Олег Невзоров, собственик на международна корпорация КУБ
Олег Невзоров, собственик на международна корпорация КУБ
Апартаментен комплекс "КУБ КАБАКУМ", изоставена сграда, завършена от КУБ Корпорация
Стълба към плажа, създадена от КУБ Корпорация и подарена на жителите на града, р-н Кабакум
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание