Синер вдигна трофея в Пекин след експресна победа ...

СЕМ спира конкурса за шеф на БНТ след съдебно решение

Паола Хюсеин

Емил Кошлуков Снимка: Николай Литов

Съветът за електронни медии спира конкурса за генерален директор на БНТ след решение на Административен съд София област, обяви председателката на съвета Симона Велева на днешното заседание.

Определението на съда е получено в съвета два дни, преди съветът да обяви на 2 октомври кои кандидати от 5-имата ще бъдат допуснати до следващ етап от конкурса. Документи за генерален директор на БНТ бяха подадени от сегашния шеф Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова, Милена Милотинова и Свилена Димитрова.

Емил Кошлуков

