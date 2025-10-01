Регионалното министерство: Нередности в проектите бавят плащанията по Инвестиционната програма

Нередности в проектите бавят плащанията по Инвестиционната програма за общински проекти. Това съобщиха от министерството на регионалното развитие и благоустройството в своя позиция, изпратена до медиите.

Ето какво гласи тя:

Във връзка с поредното внушение на кмета на София Васил Терзиев, правим следните уточнения:

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов е провел две срещи с кмета на столицата Васил Терзиев, на които в конструктивен диалог са обяснени изискванията и принципите, по които се финансират проектите, като изрично е подчертана готовността на министерството да финансира проектите на Столична община, които отговарят на изискванията на закона.

До този момент екипът в МРРБ, отговарящ за изпълнението на общинската инвестиционна програма, е изпратил поредица от писма с насоки как да бъдат отстранени разминаванията в документацията и с каква информация е нужно да бъдат допълнени, така че да отговарят на условията на закона и да се премине към изплащането на средства. Това са изисквания, въведени по време на управлението на Асен Василев в качеството му на финансов министър и Андрей Цеков в качеството му на регионален министър. МРРБ никога не си е позволявало да коментира административния капацитет на която и да е община, независимо от партийната принадлежност на ръководството ѝ, няма да го направи и сега.

В изявлението си Васил Терзиев сам посочва, че до момента са разплатени 720 проекта към 214 общини. Това показва следното – далеч по-малки общини се справят с нужната за разплащане документация, както и, че разпределението на средства не се ползва за политически игри. Политическа игра е противопоставянето на гражданите, живеещи в столицата и тези в провинцията, което кметът Терзиев ползва в изказването си.

И за трите конкретни проекта, посочени от Терзиев като забавени, са констатирани нередности в представените документи:

Ул. „Опълченска" – изпълнението на проекта е обект на проверка за нередности от различни институции, което задължава МРРБ да не извършва трансфер в полза на Столична община, съгласно изискванията на ЗДБ.

Бул „Ал. Стамболийски" – подадената към МРРБ документация за изпълнението на проекта е непълна и некоректна, като нееднократно са изисквани корекции и необходими документи, включително и днес.

Мостът на Бакърена фабрика – припомняме, че за този проект в МРРБ няма подписано споразумение, като последното искане за сключване на такова с коригирани документи е входирано на 12.09.2025 г. С публични събития бе обявено, че проектът е приключен и движението по моста е пуснато, което би довело до нарушаване на изискванията на ЗДБ от страна на СО.

Екипът на МРРБ за пореден път заявява готовност да подпомогне административния процес по реализацията на проектите на Столична община, но за това е нужна кооперативност и в екипа на кмета Терзиев, както и спазване на изискванията на закона и конкретно на общинската инвестиционна програма.