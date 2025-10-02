ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин сред задържаните на хуманитарната флотили...

Sunterra RE официално въведе в експлоатация батерийна система от 94 MWh към ФЕЦ Калояново

1424

Проектът е част от първата фаза на BESS портфолиото на компанията с общ капацитет от312 MWh

Sunterra RE разшири портфолиото си от системи за съхранение на електроенергия (BESS) с пускането в експлоатация на съоръжение с инсталирана мощност 47 MW и капацитет 94 MWh към фотоволтаичната централа „Калояново Солар".

Финансирането в размер на 31,7 млн. лева е реализирано в рамките на стратегическата инвестиция C4.I6 от Националния план за възстановяване и устойчивост, което потвърждава приоритетния статус на проекта за енергийната трансформация на страната ни.

Технологичното решение се базира на 23 литиево-желязо-фосфатни (LFP) батерии, като изборът на LFP технология е продиктуван от съображения за оперативна безопасност, жизнен цикъл на активите и екологична устойчивост.

„Капацитетът от 94 MWh на съоръжението в Калояново осигурява значителна гъвкавост при управлението на енергийните потоци и допринася за оптимизация на разходите", коментира изпълнителният директор на Sunterra RE Емил Шопов при официалното откриване на обекта.

Системата е предназначена да балансира променливото производство на слънчева енергия с нуждите на електропреносната мрежа, като осигурява предвидимост и стабилност на енергоснабдяването.

Проектът в Калояново е първият от тристепенната BESS програма на компанията, която включва системите за съхранение на електроенергия към ФЕЦ Гълъбово и ФЕЦ Карлово. Комбинираната инсталирана мощност на трите съоръжения достига 156 MW при общ капацитет 312MWh.

 

