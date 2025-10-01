ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Инфлацията в еврозоната се ускорява до 2,2 на сто през септември

Годишната инфлация в еврозоната е в размер на 2,2 на сто през септември 2025 г., спрямо 2,0 на сто през август СНИМКА: Pixabay

Годишната инфлация в еврозоната е в размер на 2,2 на сто през септември 2025 г., спрямо 2,0 на сто през август, показват предварителните данни на Евростат – статистическата служба на Европейския съюз.

Сред основните компоненти на инфлацията в еврозоната, най-високо е увеличението при услугите – 3,2 на сто на годишна база през септември, в сравнение с 3,1 на сто през август, пише БТА. Следват храните, алкохолът и тютюневите изделия с ръст от 3,0 на сто (при 3,2 на сто през август), промишлените стоки без енергия – 0,8 на сто (без промяна спрямо август), и енергията, където се отчита по-слабо понижение от 0,4 на сто, спрямо спадът 2,0 на сто месец по-рано.

