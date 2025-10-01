"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Токът в Сърбия поскъпна с 6,6 процента от 1 октомври, а прагът за влизане в т.нар. "червена зона" на потребление (най-скъпата зона-бел.ред.) е намален от 1600 киловатчаса на 1200 киловатчаса, каза Желко Ненадич от сръбската електропреносна компания пред сръбската национална телевизия РТС.

Ненадич обяви, че ако до 20-о число на месеца сметката бъде платена онлайн, потребителите ще ползват намаление от 7 процента, намалението е с процент по-ниско, ако плащането бъде извършено на гише.

А ако плащането е извършено до 28-о число на месеца, има отстъпка от 5 процента.

Ненадич каза още, че е приет регламент, който предлага защита на най-уязвимите категории от сръбското население.

От 1 октомври пенсионерите с най-нисък доход от 27 711 динара имат право на отстъпка от 1000 динара по сметката си. Същата отстъпка ще ползват и цивилните и военни инвалиди и ветерани, след като подадат заявки в кметствата по местоживеене, пише БТА.

„За тях преместването на ограничението на червената зона от 1600 на 1200 киловатчаса почти не важи, защото ще изчислим разликата между 1200 и 1600 и ще им предоставим отстъпка от сметките", уточни Ненадич.