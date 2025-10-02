eMAG проведе осмото издание на конференцията Sellers’ Day, в рамките на което обяви нови инструменти, създадени да подпомогнат Marketplace търговците в развитието на бизнеса им в условия на натиск върху икономиката. Повече от 64 000 търговци в трите държави, където има eMAG Marketplace – България, Румъния и Унгария, ще се възползват от нови функционалности, базирани на изкуствен интелект и автоматизация, които ще ги подкрепят на всеки етап от процеса на продажби, заедно с постоянна помощ от специален виртуален асистент. Предприемачите вече имат достъп и до нови инструменти за подготовка за кампанията Black Friday, която тази година ще се проведе на 14 ноември.

„Виждаме по-динамичен Marketplace от всякога, с предприемачи, които искат да растат и да се разширяват регионално. Отговаряме на техните нужди и за да им помогнем да постигнат целите си, внедрихме нови решения, базирани на ИИ, обхващащи листинг на оферти, промоции чрез реклами и Ads и Fulfilment by eMAG,“ казва Силвиу Гугуи, управител на eMAG за България.

Акценти от eMAG Sellers’ Day 2025: