Бюджетната комисия прие промени в Закона за държавния бюджет за 2025 г. заради водната криза в Плевен

Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене промени в Закона за държавния бюджет за 2025 г., внесен от Министерския съвет, във връзка с водната криза в община Плевен.

"За" законопроекта гласуваха 16 народни представители от комисията, без "против" и "въздържали се".

Председателят на комисията Делян Добрев посочи, че извънредното заседание днес се налага, за да може промените да бъдат разгледани утре в пленарна зала.

Заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев обясни, че с проектозакона се предлага промяна в Приложение 3 към чл. 113 от Закона за държавния бюджет, като за община Плевен се добавят седем нови проекта на обща стойност 10,3 млн. лева, а два проекта на същата стойност отпадат, пише БТА.

В мотивите към законопроекта се уточнява, че се извършват и технически промени в стойностите на проектите на шест общини – Тервел, Летница, Брезник, Силистра, Котел и Доспат. Те са компенсирани и са в рамките на определените лимити. Промените се налагат в резултат на възникнали технически проблеми при обработката на документацията за над 3000 проекта в хода на изготвянето и изпълнението на бюджета за 2025 г., се отбелязва в мотивите.

Предлага се също прецизиране на текста на чл. 113, ал. 11, като се уточнява, че промени в Приложение 3 могат да се извършват с акт на Министерския съвет въз основа на предложения на кметове на общини при условията и по реда на нова ал. 18. Съгласно нея при необходимост от приоритетно финансиране на инвестиционни проекти за питейно-битовото водоснабдяване Министерският съвет може да одобрява компенсирани промени по предложение на министъра на финансите, съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

В мотивите се посочва, че проектът не оказва въздействие върху държавния бюджет, тъй като средствата са предвидени в централния бюджет за 2025 г. в рамките на общата максимална стойност на капиталовите разходи по консолидираната фискална програма. За 2026 и 2027 г. финансирането ще бъде уточнявано при подготовката на съответните бюджети. Общата максимална стойност на разходите по Инвестиционната програма за общински проекти е до 1,650 млрд. лв., от които 750 млн. лв. чрез бюджета на МРРБ и до 900 млн. лв. чрез Българската банка за развитие.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Веселина Терзийска уточни, че обектите в Приложение 3 са по предложение на община Плевен и ще бъдат реализирани приоритетно през 2026 г., тъй като в голямата си част са инженерингови. Тя добави, че ВиК – Плевен продължава със съответните инвестиции за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа, които ще се изпълняват паралелно. т.е. ще се реализират не само тези обекти, а и допълнително подмяна на вътрешна мрежа от ВиК -Плевен.

Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за заем в размер на 250 млн. евро между Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ) и България бе одобрен от Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание с 12 гласа "за", 3 гласа "против" и 1 гласувал "въздържал се". Средствата са по Механизма за съфинансиране на програми, съфинансирани от Европейския социален фонд плюс за програмния период 2021-2027 г.

Законопроектът, внесен от Министерски съвет, бе представен пред комисията от заместник-министъра на финансите Кирил Ананиев.

Заемът от БРСЕ е за програмен период 2021-2027 г. и ще подпомага усвояването на средствата от Европейския социален фонд плюс, като частично ще покрива българския принос при финансиране изпълнението на инвестиционни проекти, изпълнявани със средства от програма "Развитие на човешките ресурси 2021-2027" и "Образование 2021-2027", се посочва в мотивите.

Средствата от заема постъпват в централния бюджет, a заемът се усвоява на траншове. Отделните траншове по години се обвързват с разчетите по програмите за националното съфинансиране в средносрочен план и се предвиждат по закона за държавния бюджет на Република България за съответната бюджетна година. Крайният срок на заема е 31 декември 2029 г.

Заемът е отпуснат от БРСЕ при много благоприятни финансови условия, като банката не начислява допълнителни такси и комисиони, посочват от вносителите.

Има две опции за определяне на лихвения процент от заемополучателя (Република България, действаща чрез Министерството на финансите) при изпращането на молбите за отпускане на отделните траншове – фиксиран или плаващ. Срокът на заема е до 20 години, като е предвидена възможност за предсрочно погасяване при заплащане на допълнителните разходи, възникнали за БРСЕ във връзка с това. Средствата се усвояват на минимум два транша, като максималният размер на първия транш не може да надвишава 50 на сто от стойността на заема.

Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ) подпомага усвояването на средствата от Фондовете на ЕС чрез предоставяне на структурни програмни заеми. Това са рамкови заеми, средствата от които постъпват в централния бюджет и са предназначени за осигуряването на необходимите бюджетни средства за покриването на част от националния принос по проектите, изпълнявани по оперативните програми, което дава възможност за освобождаване на бюджетни ресурси и насочването им за изпълнението на други важни бюджетни пера.

До момента БРСЕ е отпуснала един структурни програмни заеми за програмен период 2014 – 2020 г. в размер на 200 млн. евро, със средствата от който е било осигурено покриването на националното съфинансиране на 2627 проекта, изпълнявани по оперативните програми със средства от фондовете на ЕС, в областта на социалните услуги, развитието на човешките ресурси, образованието и регионалното развитие.

Заемът за програмния период 2021-2027 г. бе подписано по кореспондентски път на 2 юни 2025 г. в Париж и на 25 юни 2025 г. в София. Условие за влизането му в сила за Република България е неговото ратифициране от Народното събрание.