"Булгартрансгаз": Терминалът в Александруполис ще възобнови капацитета си на 75 процента на 1 октомври

Очаква се терминалът за втечнен природен газ в Александруполис да достигне 75 процента от капацитета си от 1 октомври, а до месеци да достигне пълна мощност от около 166 000 MWh/ден след преустановяване на работата на съоръжението през януари заради авария в работата на бустерните помпи. Очаква се до края на този месец да бъде регазифициран и първият танкер с втечнен природен газ, според разпространено съобщение от "Булгартрансгаз". Терминалът от август работи на 25 процента от своя капацитет. "

"През тази газова година, която започна от началото на октомври, България ще може да разчита на доставки от сигурни източници на втечнен природен газ от терминала в Александруполис", каза изпълнителният директор на държавното дружество "Булгартрансгаз" Владимир Малинов по време на работно посещение на ръководството на газопреносния оператор. "Възобновяването на търговската дейност на съоръжението ще гарантира както сигурността на доставките за страните от региона, така и диверсификацията чрез достъп до различни надеждни източници като САЩ и други", допълни Малинов, цитиран от БТА.

Той определи съоръжението в Александруполис като един от задължителните необходими елементи за гарантиране на диверсифицирани доставки на втечнен природен газ в региона на Югоизточна Европа.

Малинов припомни, че продължава и реализацията на инфраструктурата по Вертикалния газов коридор на българска територия, който ще позволи преноса на надеждни и непрекъснати доставки втечнен газ за региона.

Очаква се, че инфраструктурата на Вертикалния газов коридор на българска територия да бъде изградена до 1 октомври 2026 година. За осигуряване на необходимите финансови възможности, правителството реши през този септември държавата да гарантира кредитите на "Булгартрансгаз", които дружеството ще привлече за изграждането на коридора.