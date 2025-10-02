БАСФ осъществява целенасочена трансформация, за да отговори още по-ефективно на предизвикателствата в сектора

БАСФ Решения в земеделието е дългосрочен и надежден партньор на българското професионално земеделие!

Настоящата бизнес среда изисква от компаниите да се адаптират бързо и устойчиво, в отговор на което, БАСФ осъществява целенасочена трансформация, за да отговори още по-ефективно на предизвикателствата в сектора. С цел висока реактивност и адекватност във взимането на решения, ръководната роля на г-жа Красимира Иванова, Мениджър за България на БАСФ Решения в земеделието се разширява и тя поема и позицията Управител на БАСФ България. Убедени сме, че с професионалния й опит, стратегически подход и последователност, ще тя ще постига резултати и в новата си роля.

За по-структурирано взаимодействие с клиенти и партньори, управлението на търговския екип в страната ще се осъществява от: