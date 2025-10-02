ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Си Дзинпин призова преподавателите и студенти...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21407656 www.24chasa.bg

Красимира Иванова, мениджър за България на БАСФ Решения в земеделието, поема и позицията управител на БАСФ България advertorial icon

Бг Фермер

512

БАСФ осъществява целенасочена трансформация, за да отговори още по-ефективно на предизвикателствата в сектора

БАСФ Решения в земеделието е дългосрочен и надежден партньор на българското професионално земеделие!

Настоящата бизнес среда изисква от компаниите да се адаптират бързо и устойчиво, в отговор на което, БАСФ осъществява целенасочена трансформация, за да отговори още по-ефективно на предизвикателствата в сектора. С цел висока реактивност и адекватност във взимането на решения, ръководната роля на г-жа Красимира Иванова, Мениджър за България на БАСФ Решения в земеделието се разширява и тя поема и позицията Управител на БАСФ България. Убедени сме, че с професионалния й опит, стратегически подход и последователност, ще тя ще постига резултати и в новата си роля.

За по-структурирано взаимодействие с клиенти и партньори, управлението на търговския екип в страната ще се осъществява от:

  • Десислава Драгнева – район Изток и Мария Евлогиева – район Запад, като регионални мениджъри и
  • Цветан Личев и Светослав Бонев, като мениджъри Бизнес развитие.
  • Мария Неделчева, продължава да е начело на търговски екип и продължава и занапред да работи за развитието на българското земеделие с професионализъм и визия.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание