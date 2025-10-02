БАСФ осъществява целенасочена трансформация, за да отговори още по-ефективно на предизвикателствата в сектора
БАСФ Решения в земеделието е дългосрочен и надежден партньор на българското професионално земеделие!
Настоящата бизнес среда изисква от компаниите да се адаптират бързо и устойчиво, в отговор на което, БАСФ осъществява целенасочена трансформация, за да отговори още по-ефективно на предизвикателствата в сектора. С цел висока реактивност и адекватност във взимането на решения, ръководната роля на г-жа Красимира Иванова, Мениджър за България на БАСФ Решения в земеделието се разширява и тя поема и позицията Управител на БАСФ България. Убедени сме, че с професионалния й опит, стратегически подход и последователност, ще тя ще постига резултати и в новата си роля.
За по-структурирано взаимодействие с клиенти и партньори, управлението на търговския екип в страната ще се осъществява от:
- Десислава Драгнева – район Изток и Мария Евлогиева – район Запад, като регионални мениджъри и
- Цветан Личев и Светослав Бонев, като мениджъри Бизнес развитие.
- Мария Неделчева, продължава да е начело на търговски екип и продължава и занапред да работи за развитието на българското земеделие с професионализъм и визия.