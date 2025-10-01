Проведе се заседание за подготовка на България за членство в еврозоната

В Министерството на икономиката и индустрията се проведе редовно заседание на работна група „Защита на потребителите" към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. На нея присъстваха представители на институции, ведомства и организации, търговски вериги ангажирани с плавното и ефективно преминаване към еврото, както и стартирането на онлайн платформата „Колко струва", съобщиха от пресцентъра на министерството икономиката и индустрията.

На заседанието бяха обсъдени въпроси, касаещи прилагането на Закона за въвеждане на еврото на Република България, а именно - двойното обозначаване на цените на стоките и услугите, изискванията за превалутиране от лева в евро в периода на двойно обращение, както и отражението на някои обективни икономически фактори върху цените на стоките и услугите.

По време на дискусията зам.-министър Барбалов подчерта, че от изключителна важност ще бъде активното участие на Комисията за защита на потребителите, на представителите на бизнеса и на гражданските организации. „Ще разчитаме на съвместна работа, за да можем да реагираме своевременно при всеки сигнал или риск".

Особено внимание беше обърнато и на ролята на контролни органи, които в периода 8 август - 8 октомври 2025 г. не налагат санкции, а издават писмени предписания за отстраняване на установените нарушения. След 8 октомври, контролните органи ще придобият правомощия за налагане на предвидените в Закона за въвеждане на еврото санкции, включително и при неправомерно обозначаване на цените, липсата на двойно обозначаване на цените, неправилно превалутирани и др.

Заместник-министър Барбалов подчерта и значението на ясната и точна регулация на цените на стоките и услугите. „Важно е да се отбележи, че в рамките на приетата нормативна уредба са прецизирани групите стоки и услуги, за които ще се следи най-стриктно за недопустими отклонения при двойното обозначаване на цените. Целта ни е да не се допуснат злоупотреби, както и да се осигури пълна прозрачност за потребителите", категоричен бе той.