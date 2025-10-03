Внимателна стратегия може да оформи нов клъстер от производства в региона, който да отговаря на изискванията на ЕС за зелена, кръгова и модерна икономика

“Индустриална зона Загоре” беше учредена през 2018 г. като част от дългосрочната визия на местната власт за привличане на капиталовложения. Вече са реализирани инвестиции за над 560 млн. лв. и са разкрити повече от 2300 работни места. Дружеството между държавата и общината управлява “Индустриална зона Загоре” и индустриален парк край село Еленино. В ход е подготовката на трети индустриален парк върху терена на някогашното летище край града. В началото на годината Общинският съвет одобри купването на имота, оценен на 55 млн. лева.

- Г-н Танев, в началото на лятото стартира проектът “Херос”. Кои са предприемачите и какви бизнеси се планират край Еленино?

- Високотехнологичният комплекс “Херос” е огромен успех за индустриалния парк край Еленино и за нас е изключително важно, че получихме това доверие в съвсем начален етап от развитието на парка. Най-трудно е привличането на инвеститор само на думи, когато реално не вижда изградена индустриална зона, а просто нива. Няколко месеца по-късно вече са в процес на изпълнение строително-монтажни дейности на няколко фронта, което е още един успех - плод на огромни усилия от наша страна и на екипа на кмета Живко Тодоров.

Още два ключови инвестиционни проекта ще се реализират - влизат “Смарт Солар Технолоджис” и SUNOTEC. С тях индустриалният парк в Еленино се позиционира като “зелен” хъб.

Водим преговори за реализация на още едно голямо инвестиционно намерение и няколко по-малки. Това още веднъж показва потенциала на Стара Загора, както и необходимостта от развитието на индустриални зони и големи терени.

- Какви са очакваните инвестиции и нови работни места?

- В “Индустриална зона Загоре” край Еленино се очаква размерът на инвестициите да надхвърли 420 млн. лева. Предвидените работни места са над 1070.

- В ход ли е вече процедурата по придобиване на терена на бившето летище край Стара Загора и какви са следващите стъпки?

- В ход е. Проектът за изграждане всъщност е първият сертифициран проект на индустриална зона като приоритетен. Приоритетни са инвестиционните проекти, които са особено значими за икономическото развитие на регионите съгласно Закона за насърчаване на инвестициите. След като получим зелена светлина от Министерството на икономиката и индустрията, можем да преминем към реални действия за придобиване.

- Какви са мотивите да има именно индустриална зона на мястото на старото летище?

- То няма функция на летище повече от 30 години, терените се използват за земеделска продукция.

При избора на подходящо място за индустриална зона или парк на първо място винаги е локацията, с пътни артерии и свързаност, предпочитани от инвеститорите. Терените на бившето летище със своята площ и локация откриват много добри възможности, безспорно са най-подходящото място за модерен и конкурентен индустриален парк, който ще отговори на засиленото търсене и релокацията на поточните линии към Централна и Източна Европа.

Това са еднократни промени за десетилетия напред и е от огромна важност регион като Стара Загора да бъде подготвен, за да отговори адекватно на очаквания скок на инвестициите.

Правилните и навременни инвестиции и внимателната стратегия могат да оформят нов клъстер от производства в региона, който да отговаря на изискванията на ЕС за зелена, кръгова и модерна икономика. Това ще доведе до по-високи заплати и инвестиции в развойната дейност. Имаме запитвания за реализиране на големи инвестиционни проекти.