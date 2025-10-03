Надяваме се да бъдем признати за първия български програмен оператор за публикуване на екологични продуктови декларации в строителството, казва управителят на Център за изпитване и европейска сертификация.

- Г-жо Шинева, какви са новостите в Център за изпитване и европейска сертификация през последната една година?

- Насочихме се към развитие на ново бизнеснаправление и нова услуга - изготвяне на екологични продуктови декларации, т.нар. EPD, за строителни продукти. Подготовката си за това започнахме преди повече от година.

Темата за устойчивостта отдавна ни вълнува, тъй като дейността ни е свързана със строителния сектор, а той има огромно влияние върху околната среда. EPD за строителни продукти разглеждат точно строителните материали по отношение на тяхното въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл.

Те се основават на принципите, присъщи на стандарта за екологични декларации от тип III (EN ISO 14025), което им осигурява широко международно приемане. Чрез EPD производителите демонстрират ангажимента си към устойчивото строителство и постигат съответствие с нарастващите регулаторни и икономически изисквания към сградите.

Тези фактори определиха избора ни и инвестицията, която направихме, но ние не спряхме дотук. Преминахме специализирано обучение и придобихме собствен опит в изготвянето на EPD. Това ни даде самочувствието да продължим напред. Започнахме усилено да се готвим да станем програмен оператор за публикуване на екологични продуктови декларации от тип III, като вложихме сериозни усилия в създаването на собствена програма за EPD. Тя включва публични правила и насоки за продуктова категория с цел EPD да бъдат представени по единен начин и да са сравними.

- Ще разкажете ли повече за функциите на програмния оператор?

- Програмният оператор е организация, която извършва администрирането на EPD от тип III. Ангажиментите му следват изискванията на стандарт EN 14025, който предоставя правила как да се управлява програмата за EPD. Задачите му са многобройни и изискват постоянна поддръжка. ЦИЕС вече има разработени последователни и прозрачни правила за подготовката, проверката и регистрацията на екологични продуктови декларации (EPD) от тип III.

Проведохме и допитване до заинтересованите страни, за да съберем мнения и препоръки за разработените от нас правила. Вече сме на финала на нашата подготовка, като сме следвали изискванията на международната асоциация ЕCO Platform, на която сме и член. Надяваме се да бъдем признати за първия български програмен оператор.

- Има ли интерес сред българските производители на строителни продукти към екологичните продуктови декларации?

- Въпреки икономическите ползи и конкурентните предимства, в България не са много фирмите, които правят постъпки за изготвяне на EPD. Декларациите на този етап са доброволни и всяка компания решава за себе си, най-вече в зависимост от пазарните си интереси, дали да инвестира средства в разработването и верификацията им. С влизане в сила на новия регламент за строителни продукти обаче това обстоятелство ще се промени.

- Какво се очаква да бъде променено?

- Най-общо казано, в ревизирания регламент на ЕС за строителните продукти екологичната устойчивост

става част от основните изисквания към продуктите. Това означава, че данните за жизнения цикъл на строителните продукти стават законово изискване за достъп до пазара в ЕС, считано от 2026 г.

- Как се развиват лабораториите на ЦИЕС, които изградихте със собствени средства?

- През юни тази година получихме акредитация за най-новата ни лаборатория, която е за изпитване на лични предпазни средства и е без аналог в България. Както винаги съм казвала, инвестицията в лаборатории е изключително сериозна и с бавна възвръщаемост.

Aкредитацията е финалът на усилията ни в тази посока и предпоставка за доверие от страна на клиентите.

Останалите три наши акредитирани лаборатории: за физико-механични и химични изпитвания и за реакция на огън на строителни продукти, както и за изпитване на машини, съоръжения и устройства, са от години на пазара. Клиентите ни познават и разчитат на нас.

Искам да насоча вниманието към новоизградената в ЦИЕС лаборатория за производство и съхранение на водород,

реализирана по проект SynGReDiT на Европейския цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) “Загоре”, на който сме партньор.

Проектът предоставя възможности за безвъзмездно тестване преди инвестиране. Стартиращи компании в областта на ВЕИ, водород, eлектрически превозни средства, както и малки и средни предприятия могат да проведат реални експерименти и симулации за производство на водород и съхраняване на енергията от възобновяеми източници. Възползвайте се!

- Разширява ли се кръгът на клиентите ви? С какво ги привличате, за да предпочетат вашите услуги?

- Клиентите ни определено се увеличават. С услугите си като орган по оценяване на съответствието на технически продукти, включително на лични предпазни средства, разширяваме пазарния си дял в чужбина. Другите специализирани услуги, които предоставяме - сертификация на системи за управление, енергийни одити, инспекции, контрол и надзор, професионални обучения и специализирани семинари, също носят реaлна стойност за икономическите оператори и сме разпознаваеми с всяка една от тях.

С какво привличаме и задържаме клиентите си? С качество. Това е нашата философия – постоянно и доказано качество, което запазваме през годините. Екипът ни е двигателят на тази философия - експерти, за които високият стандарт е лична отговорност.