Уолстрийт отвори със спад

Основните индекси на Нюйоркската фондова борса отвориха със спад днешната търговия след публикуването на по-слаби от очакваното данни за работните места в частния сектор, а спирането на работа на федералното правителство повиши несигурността относно контрола на централната банка върху икономиката, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се понижи с 31,1 пункта или 0,07 на сто до 46 366, 78 пункта.

Широкият индекс S&P 500 спадна с 23,5 пункта или 0,35 на сто на сто до 6664,92 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite загуби 129,1 пункта или 0,57 на сто до 22 530,946 пункта.

Заетостта в частния сектор е намаляла с 32 000 работни места миналия месец след коригиран надолу спад от 3000 работни места през август, показа публикуваният по-рано Национален доклад за заетостта на ЕйДиПи. Анкетираните от Ройтерс икономисти прогнозираха увеличение на заетостта в частния сектор с 50 000 работни места след първоначално отчетен ръст от 54 000 през август.

Несигурост има и заради спирането на дейността на федералните агенции и министерства. Тъй като републиканците и демократите не успяха да се споразумеят за междинен бюджет, дейността на правителството на САЩ беше спряно в полунощ местно време - първото пълно спиране на работата от 2018/19 г. насам. В резултат на това стотици хиляди федерални служители бяха изпратени в принудителен отпуск. Многобройни услуги в публичния сектор сега са в застой. В исторически план обаче подобни спирания обикновено са продължавали кратко.

Поради бюджетната блокада и Управлението за федералния резерв е изправено пред несигурност, още повече че публикацията за седмичните данни за безработицата, които трябваше да бъдат представени утре, бе отложена.

Преди следващото решение за лихвените проценти на 29 октомври пазарите приемат за сигурно понижение с 25 базисни пункта. Спадът в заетостта според доклада на ЕйДиПи обаче може да засили натиска за по-голямо намаление.

Президентът на УФР за Бостън Сюзън Колинс предупреди, че "рисковете от нежелано нарастване на безработицата се увеличават, тъй като търсенето изостава".

Сред отделните компоненти се отличават акциите на "Найки" (Nike) с ръст в цената от около 4 на сто. Производителят на спортни стоки представи силни тримесечни данни предишната вечер след затварянето на американската борса, макар че предупреди, че въведените от президента на САЩ Доналд Тръмп вносни мита ще предизвикат допълнителни разходи в размер на 1,5 млрд. долара за текущата финансова година – с половин милиард долара повече от обявеното преди три месеца.