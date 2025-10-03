Казанлък е известен с розите си, но зад техния аромат се крие и силна индустриална традиция. Сред водещите предприятия в града се откроява “България-Текс” АД - компания с почти вековен опит в производството на висококачествени прежди за ръчно плетиво. От основаването си фирмата съчетава майсторство и технологии, утвърждавайки българския текстил като синоним на качество в Европа и по света. Днес заводът работи с клиенти в над 50 държави, а над 95% от продукцията се изнася основно за ЕС.

През последното десетилетие предприятието премина през значителна модернизация: почти целият машинен парк е обновен с европейско финансиране и собствени средства, които общо възлизат на над 20 милиона лева. Автоматизацията и високотехнологичните процеси позволяват производството на над 100 тона месечно, като същевременно гарантират безопасност и сигурност за над 240 служители от Старозагорския регион.

“В “България-Текс” създаваме продукти, които съчетават качество, иновации и устойчивост, но най-голямата ни гордост са хората, които ги реализират – сигурни, мотивирани и ценени”, коментира г-н Георги Георгиев, изпълнителен директор на компанията.

Устойчивото развитие не е лозунг, а ежедневие

Компанията има внедрена и функционираща система по качеството, изградена в съответствие с ISO 9001. Произвежданите от дружеството продукти са сертифицирани в съответствие с международния стандарт OEKO-TEX® STANDARD 100, което гарантира тяхната безопасност и екологичност. “България-Текс” е редовно одитирана и доказва съответствие с Етичния кодекс на аmfori BSCI, което гарантира спазването на високи стандарти за етика, трудови условия и прилагането на ефективни енергийни практики. Справедливо заплащане, безопасна работна среда и подкрепа за професионален растеж – всичко това е част от философията на фирмата.

С поглед към бъдещето, “България-Текс” АД развива нови продуктови линии и търси още по-ефективни и екологични начини за производство, превръщайки Казанлък в пример за модерната българска текстилна индустрия, където традицията и иновациите вървят ръка за ръка.