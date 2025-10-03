От Нова година ще заработи фабриката ми за сглобяеми дървени къщи

- Г-н Башалов, след 7 години живот в САЩ се върнахте в България. Защо?

- През 1998 г. завърших Военното училище в Шумен и след това 7 години живях в САЩ. Там започнах бизнес с дървени опаковки, имах фирма. Но с моята съпруга решихме да се върнем в България, за да отгледаме тук трите си деца и да продължим в родината.

В България стартирах бизнеса си през 2005 г. в родния си град Твърдица с цех, който се превърна във фабрика. В нея правим две обработки на дървесина. При едната от обла дървесина произвеждаме дъски, фасониран материал и опаковки. При другата произвеждаме пелети за отопление.

Когато видях добрата политика за бизнеса, която води местната власт в Стара Загора, се амбицирах да инвестирам и в този град.

Купих имот, част от някогашния Азотно-торов завод, реконструирах и подобрих сградите и направих фабрика. Производствата ни и тук са две - вече правим разнообразни палети за транспортиране на стоки, а от Нова година започваме и производство на дървени сглобяеми къщи. Така ще увеличим работните места във фабриката от сегашните 25 до стотина. Линията ни за дървените къщички е купена с финансовата помощ на Норвежкия финансов механизъм. Този опит съм го видял там, мечтата ми за тези къщички е от 10 години.

В бъдеще смятаме да не спираме инвестициите и да разширяваме дейността си в Стара Загора.

- Дотолкова харесвате Стара Загора, че вече живеете тук с цялото семейство.

- Да, от 7 години пребивавам с цялото си семейство в Стара Загора, тук си купихме къща. Голямата ми дъщеря завърши с пълно отличие езиковата гимназия “Ромен Ролан” в града и е студентка в Германия. Средният ми син тази година ще бъде абитуриент в същата гимназия, най-малкият е шестокласник. Така че и трите ми деца са възпитаници на старозагорски училища.

- Известен сте като активен общественик, а чрез фирмата си развивате и разнообразна социална дейност.

- Мотото на фирмата ми е “Да бъдем добрият пример за всички”. Участваме в много инициативи, в последно време се включвам със семейството си, а и със служители на фирмата, в инициативата на община Стара Загора “Красиви квартали”, в която периодично чистим отделните квартали на града. Не мога да изброя всичко, но преди време помогнахме с дървен материал за покрива на учителка от пазарджишко село, чиято къща изгоря при пожар. Пак с дървен материал за къщата помогнахме и на учител по химия от село Дълго поле, чиято къща пострада при наводнението в община Калояново. По време на ковид пандемията осигурявахме безплатна храна на 50 възрастни и нуждаещи се хора в района на Твърдица, изпратихме 10 хиляди маски на служителите в различни институции, включително и в община Стара Загора. Помагаме и на спортни клубове, имахме детска футболна школа в Твърдица.

- Как успявате да се справите с всичко и да ръководите успешно бизнеса си?

- На дисциплина и трудолюбие ме научиха военното училище и животът ми в Америка. Също и спортът - тренирал съм борба. Но в крайна сметка всичко е въпрос на организация.