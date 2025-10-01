Жечо Станков: Изпълнението на Вертикалния газов коридор върви по график

Изпълнението на Вертикалния газов коридор върви по график, лично следя този проект, каза министърът на енергетиката Жечо Станков по време на блиц контрол в ресорната парламентарна комисия.

Той припомни, че Вертикалният газов коридор е инициатива на няколко държави - Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, и се радва на подкрепа не само от страна на тези страни, но и на Европейската комисия.

Преди няколко месеца направихме инспекция на отсечката в югозападната част на българея, която върви с бързи темпове, отбеляза министърът. По думите му частта от Кулата до Кресна ще бъде завършена през 2026 г. и се работи усилено по участъка от Рупча до Ветрино, пише БТА.

Станков уточни, че очаква заедно с еврокомисаря Дан Йоргенсен да проверят работите по проекта.

"Предложението за регламент на Европейската комисия за постепенно спиране на транзита на руски газ вече е на седмата си редакция", съобщи министърът на енергетиката.

По думите му в документа е записано, че краткосрочните договори ще бъдат прекратени през 2026 г., а дългосрочните – през мрежите до 2028 г. Министърът посочи, че прилагането на тези мерки изисква гарантиране на стабилността на "Булгартрансгаз".

"В тази връзка съм провел разговор с министрите от региона. И изпратил съм писмо и на "Булгаргаз" да изпрати такива писма до всички оператори и дружества, с които сме работили във всяка една държава в региона и да се търси възможност още през 2026 г. да бъдат стартирани дългосрочни договори, които през капацитетите, които имаме в Александруполис, да доставят достатъчно количества газ, за да можем да запазим постепенно повишаване на вноса и да запазим транзита", обясни той.

"Аз трябва да гарантирам възможност да бъдат запълнени тези трасета. Изискването на ЕК е на първо място да бъдат използвани съществуващи трасета за пренос на газ, свързаността която има България и с новите газопроводи по линия на Вертикалния газов коридор и разширяване на мрежата също дават възможности и за това основата цел е да не спаднат приходите на "Булгартрансгаз", отбеляза министърът.

Станков каза още, че през следващата година Балкански поток ще бъде изцяло изплатен от приходите си.