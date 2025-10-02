Мартин Димитров: Трябва да избегнем вдигане на ДДС, ще увеличи цените на всичко

Притеснява ме, че управляващите нямат никакви мерки за избягване на свръхдефицит. И това може да наложи вдигане на ДДС, както каза бившият финансов министър на ГЕРБ Владислав Горанов. Трябва да го избегнем по всякакъв начин.

Това обяви по Нова телевизия депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров. Вдигане на ДДС автоматично вдига цените на всичко. Той се обяви и против идеите за увеличение на осигуровките от следващата година, защото това щяло да увеличи сивата икономика.

Вместо да харчат тези допълнителни 5,5 млрд. лв. през ББР, управляващите трябваше да променят политиките, заяви още Мартин Димитров. Според него парите през ББР не са насочени за решаване на водната криза, а за други проекти, за които няма конкретика.

Все още сме в ситуация, в която положението може да бъде овладяно, заяви още Димитров. Той предупреди, че ЕК може да започне процедура за свръхдефицит срещу България и така да се наложи ограничение на харченето.

Пенсионерите в държавната администрация трябва да бъдат освободени, защото са хиляди. Да бъде наложен таван на бонусите. И да се предприемат реформи в здравеопазването, където могат да се спестят стотици милиони, препоръча Мартин Димитров.

ПП-ДБ искат преработване на сайта за следене на цените, за да може потребителят да търси по стока и местоживеене. Сегашният сайт не става и въпросът е защо нарочно правителството го прави да не става, каза още Мартин Димитров.