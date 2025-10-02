Цените на петрола тръгнаха нагоре

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цените на петрола отбелязаха ръст в четвъртък сутринта след три последователни сесии на понижение, предизвикана от опасения за свръхпредлагане на пазара. Новите сигнали за възможно затягане на санкциите срещу руския петрол подкрепиха пазара, посочват анализатори.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 37 цента или 0,57 на сто до 65,72 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се отбелязаха ръст с 34 цента или 0,55 на сто до 62,12 долара за барел.

Някои анализатори отдават ръста на техническо възстановяване, след като и двата основни сорта загубиха около 1 на сто в предходната сесия – Брент затвори на най-ниското си ниво от 5 юни, а американският сорт – от 30 май, пише БТА.

"Интерес към покупки се появи, след като американският лек суров петрол се доближи до техническото си ниво на подкрепа от 60 долара, а геополитическото напрежение и спекулациите за по-строги санкции спрямо руския петрол също оказаха подкрепа", коментира Хироюки Кикукава, главен стратег в "Нисан Секюритиз Инвестмънт" (Nissan Securities Investment).

Финансовите министри от Групата на седемте (G7) обявиха вчера, че ще предприемат мерки за увеличаване на натиска върху Русия, включително чрез санкции срещу страни и компании, които подпомагат заобикалянето на ограниченията или увеличават покупките на руски петрол.

Междувременно, според източници на Ройтерс, САЩ ще предоставят на Украйна разузнавателна информация за провеждане на удари с далекобойни ракети по руска енергийна инфраструктура – с цел да се ограничи достъпът на Кремъл до приходи от петрол.

Цените на суровината получиха допълнителна подкрепа и от засиленото търсене от страна на Китай – най-големия вносител на петрол в света, коментират търговци.

Въпреки това, опасенията около възможно спиране на работата на американското правителство, както и очакванията за увеличено производство от страна на ОПЕК+ продължават да ограничават ръста на цените.

Според източници, запознати с преговорите, ОПЕК+ може да реши да увеличи добива с до 500 000 барела дневно през ноември – три пъти повече от планираното увеличение за октомври, тъй като Саудитска Арабия се стреми да възстанови пазарния си дял.