Георги Тошев: Нямам нищо общо с Венета Райкова и нейните изблици в "Преди обед"

Искам официално да ви съобщя, че нямам нищо общо с г-жа Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в Преди обед по bTV от началото на сезона! Това написа във фейсбук бившият продуцент на предаването "Преди обед" по бТВ Георги Тошев.

"Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение", допълва Тошев.

Венета Райкова се завърна в тв ефира след 5-годишна пауза, след като преди години стана много популярна с "Горещо" по Нова тв, а от 2017 до 2020-а правеше "Папараци" по Би Ти Ви.

"Искрено се надявам, че btv ще преосмисли решението си подобно лице да е в ефира", казва в своя пост Георги Тошев.

"В живота има светлина и сянка.Избирам светлината!", завършва той.