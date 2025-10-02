ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Си Дзинпин призова преподавателите и студенти...

Георги Тошев: Нямам нищо общо с Венета Райкова и нейните изблици в "Преди обед"

Георги Тошев

Искам официално да ви съобщя, че нямам нищо общо с г-жа Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в Преди обед по bTV от началото на сезона! Това написа във фейсбук бившият продуцент на предаването "Преди обед" по бТВ Георги Тошев.
"Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение", допълва Тошев.

Венета Райкова се завърна в тв ефира след 5-годишна пауза, след като преди години стана много популярна с "Горещо" по Нова тв, а от 2017 до 2020-а правеше "Папараци" по Би Ти Ви.
"Искрено се надявам, че btv ще преосмисли решението си подобно лице да е в ефира", казва в своя пост Георги Тошев.
"В живота има светлина и сянка.Избирам светлината!", завършва той.

Георги Тошев

Скъпи приятели, Искам официално да ви съобщя, че нямам нищо общо с г-жа Венета Райкова, нейните изблици по телевизията,...

Posted by Georgi Toshev on Wednesday, October 1, 2025

