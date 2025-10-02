Китай и Египет подписаха споразумение за сътрудничество в устойчивото земеделие и опазването на околната среда

Египетският изследователски център за пустините, Ботаническата градина в Ухан и Китайско-африканският изследователски център към Китайската академия на науките подписаха във вторник споразумение за сътрудничество, чиято цел е задълбаване на партньорство между Египет и Китай в областта на устойчивото земеделие и опазването на околната среда.

Сътрудничеството включва области като устойчивост на природните ресурси, приложения за дистанционно наблюдение за оптимизиране на селскостопанското развитие в крехки екосистеми на фона на изменението на климата. То предвижда страните да се възползват от финансиране по линия на инициативата „Един пояс, един път" за подкрепа на съвместни изследователски проекти.

Като част от споразумението, в Изследователския център за пустините в Кайро ще бъде създаден регионален офис на Китайско-африканския изследователски център. Той ще ръководи и съвместни програми за обучение за изграждане на капаците на африканските специалисти.

По време на церемонията по подписването, Алаа Фарук, министър на земеделието и мелиорациите на Египет, подчерта стратегическото значение на споразумението, описвайки го като ключова стъпка за напредък в научните изследвания, справяне с екологичните предизвикателства и подкрепа на плановете на страната за устойчиво развитие. Той добави, че сътрудничеството ще служи и като мост за локализиране на напреднали китайски селскостопански технологии в борбата с изменението на климата и управлението на оскъдни природни ресурси.