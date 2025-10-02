ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дават срок до края на 2028 г. на общините да изго...

КМГ: Китай е лидер в разработването на водород, смятат експерти

КМГ

800
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Напредъкът на Китай в областта на водородната енергия бе един от фокусите на тазгодишната Европейска седмица на водорода, която се провежда в Брюксел, и той бе отчетен от редица водещи експерти и представители на бизнеса.

Китай е възприел ефективно поетапен подход към прилагането на водородна енергия в пътническите превозни средства, посочи Ервин Пенфорнис от Air Liquide. Това, по думите му, е позволило на страната да тества нови технологии и да насърчи достатъчна конкуренция, което в крайна сметка води до най-ефективните решения за производство и приложение на водородна енергия.

„Китай разполага с електролизатори от световна класа (ключов компонент за производство на водород), които са силно конкурентни на произвежданите в Европа", каза Халед Нагейб, главен изпълнителен директор на Egypt Hydrogen, добавяйки, че Кайро си сътрудничи широко с китайските производители поради репутацията им за високо качество и разумни цени. „Друго предимство на водородната индустрия в Китай, както и на други зелени сектори, е плавният преход между висшето образование, изследователските институти и индустрията", отбеляза той. Според Вилем-Йерун Стивънс, управляващ партньор на нидерландската компания за финансови услуги Clear, развитието на водорода в Китай напредва чрез индустриален модел на т.нар. „долина", което означава, че цялостната верига за доставки се намира в рамките на един град или регион, намалявайки разходите и подобрявайки ефективността на научните изследвания и производството.

Юджийн Маккена, старши вицепрезидент в Johnson Matthey, призова повече европейци да посетят Китай и да видят ситуацията от първа ръка. „Наистина бих препоръчал да отидете в Китай, защото там ще видите как се прави стратегия и как да се осъществява изпълнението", каза той.

Според статистиката на Hydrogen Europe, Китай ще запази първо място в света по ангажирани инвестиции във водород до 2030 г. и ще представлява по-голямата част от производството както в Азия, така и в световен мащаб.

През 2022 г. данни от план, публикуван от китайските власти за развитие на водородната енергия от 2021 до 2035 г., показват, че годишното производство на водород в страната е достигнало около 33 милиона тона.

Планът има за цел да установи добре организирана индустриална структура и да насърчи широкото използване на производство на водород от възобновяеми източници до 2030 г., осигурявайки стабилна подкрепа за постигане на националните цели за пик на въглеродните емисии

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

