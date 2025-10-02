Бизнес сътрудничеството между България и Полша се засилва всяка година, като индустрията и земеделието са секторите, където се наблюдава най-голямо поле за развитие на взаимоотношенията, тъй като Полша изпъква с по-високо развитие от страната ни в тези сфери. Това стана ясно от думите на председателя на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов по време на българо-полски бизнес форум, провеждан днес съвместно с Търговската палата на гр. Бялисток, Полша, в централата на БТПП в София.

По думите на Симеонов, взаимоотношенията с Полша са много важни, като БТПП вече има два проекта в миналото, реализирани с Търговската палата на Бялисток, които са били много полезни, поради което сътрудничеството продължава.

Той посочи, че представените сектори в рамките на форума в лицето на сектора на транспорта и логистиката изпъкват с важност особено в контекста на военния конфликт в Украйна и Близкия изток, тъй като развитието на икономиките на двете страни е добре да се случва с обединени усилия.

"България направи много сериозни стъпки за задълбочаване на сътрудничеството с Европейския съюз, ние сме член на Шенген, което е голям успех, защото сега без никакви препятствия полските компании могат да идват посредством сухопътен, въздушен или воден транспорт", каза Симеонов, добавяйки, че същото важи и за българския бизнес, тъй като страната ни е влязла в Шенгенското пространство заедно с Румъния.

Председателят на БТПП подчерта, че приемането на еврото от 1 януари 2026 година ще подобри достъпа до кредит на българските компании, тъй като в резултат на членството в еврозоната търговските банки ще освободят сериозна част от задължителните си резерви, които поддържат понастоящем. Това ще направи кредитите за бизнеса по-евтини и достъпни.

Симеонов сподели, че очакванията за икономиката за следващата година са в посока подобряване на икономическата обстановка, като препятствие за бизнеса може да се търси в нарастващите възнаграждения на служителите поради действащия механизъм за определяне на минималната работна заплата у нас.

Цветан Симеонов увери участниците на форума, че корпоративният данък и данъкът върху доходите на физическите лица в България няма да бъдат променяни въпреки препоръките на Международния валутен фонд, посочвайки, че признатите работодателски организации у нас имат уверението на водещите политически партии, включително в опозицията, че данъците няма да се променят в обозримо бъдеще, съобщава БТА.