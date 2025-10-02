Парламентът спешно актуализира държавния бюджет заради водната криза в Плевен

В бърз порядък парламентът прие на две четения в едно заседание промени в Закона за държавния бюджет за тази година заради водната криза в община Плевен. Въздържаха се единствено от МЕЧ.

С измененията се променя списъкът на включените за община Плевен приоритетни проекти по Приложение № 3, който касае общинските проекти. Промените са компенсирани, като се добавят седем нови проекта на обща стойност 10.3 млн. лв. и отпадат два на същата стойност за 2025 г.

Извършват се и технически изменения и в стойностите на проектите на шест общини – Тервел, Летница, Брезник, Силистра, Котел и Доспат. Те са компенсирани и са в рамките на определените лимити. Промените се налагат в резултат на възникнали технически проблеми при обработката на документацията за над 3000 проекта в хода на изготвянето и изпълнението на бюджета за 2025 г., се отбелязва в мотивите на Министерския съвет, които са вносители.

В мотивите се посочва още, че проектът не оказва въздействие върху държавния бюджет, тъй като средствата са предвидени в централния бюджет за 2025 г. в рамките на общата максимална стойност на капиталовите разходи по консолидираната фискална програма.

Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев( ГЕРБ-СДС) потвърди, че не става въпрос за отпускане на 10 млн. лв. допълнително, а едни проекти падат, за да отидат парите за други проекти. Плевен се отказва от част от проекти, за да има повече пари за ВиК такива.

От ПП-ДБ обаче изразиха своите притеснения, че никъде не е ясно разписано как ще се разходят тези пари.

"Дали ще бъдат чрез обществени поръчки, чрез директно договаряне, има ли вече сключени договори, но не получаваме отговори. Имаме притеснения, защото знаем, че от кризи най-много се краде. Затова поемаме ангажимент да съблюдаваме, да отправяме питания точно как се разходват средствата", заканиха се от ДСБ в парламентарните кулоари.