Томислав Дончев: Ще има данъчни облекчения за научна и развойна дейност

Държавата е длъжна да даде сигнал, че разходите за научна и развойна дейност са приоритет и компаниите, които инвестират повече, трябва да ползват данъчни облекчения. Това обяви на иновационен форум вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев.

"Разговор, който не е спирал през последните десет години, без реален резултат. Мисля, че сме в напреднала фаза на разговорите с колегите от Министерството на финансите и за 2026 година се надявам, при успешно завършване на тези разговори, държавата да е дала подобен знак", посочи вицепремиерът Дончев.

Томислав Дончев участва в дискусионен панел за иновациите на петото издание на най-големия форум за иновации и технологии в Югоизточна Европа - SEE ITS Summit 2025, организиран от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST). Събитието се провежда в столичния "Гранд Хотел Милениум".

В хода на разговора вицепремиерът изтъкна, че до две седмици, наличното лабораторно оборудване в Центровете за компетентност и Центровете за върхови постижения, в които са инвестирани милиони, ще бъде достъпно не само за университетите, а и за бизнеса, за да може всеки предприемач и индустриалец да знае къде се намира и да може да го ползва.

Той подчерта, че българската индустрия не е наясно с изградената и налична национална иновационна инфраструктура.

"Националната иновационна инфраструктура има ужасен проблем. Инвестирали сме десетки милиони в дигитално лабораторно оборудване на разположение на университетите, но бизнесът не знае за него", уточни вицепремиерът, цитиран от БТА.

В хода на разговора Томислав Дончев изтъкна значението на образованието - висше и професионално, определяйки професионалното образование като ключово за бъдещата конкурентоспособност на българската икономика, но в която сфера има натрупани проблеми, които не могат да бъдат лесно решени.

Той смята, че трябва да се промени призмата, през която се анализират слабостите, като трябва да се обърне внимание върху приема в професионалните специалности, а не на изхода, когато младите хора излизат неподготвени за пазара на труда.

"Проблемът започва на входа. Млади хора отиват в професионална гимназия, защото се влиза по-лесно и не са ги приели на друго място, без осъзната необходимост и желание да работят точно това", каза вицепремиерът Дончев и добави, че фините настройки в приноса на държавата за развитието и подкрепата на икономиката са в сферата на образованието.