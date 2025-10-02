ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Дилов: България има всички предпоставки да бъде регионален лидер в дигиталната икономика

1208
Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов по време на откриването на Петото издание на SEE ITS Summit 2025 СНИМКА: Министерство на икономиката

България има всички предпоставки, като развит IT сектор, висока свързаност и нарастваща общност от талантливи специалисти. Нашата амбиция е ясна – България да бъде център за дигитални иновации и надежден партньор в Европа

Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов по време на откриването на Петото издание на SEE ITS Summit 2025, организиранo от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (АИБЕСТ).

Форумът събра водещи представители на бизнеса, държавата и академичните среди, за да разгледа как иновациите движат икономическия растеж, участие взе и вицепремиерът Томислав Дончев.

Министър Дилов изтъкна, че това ни дава възможност да заемем лидерска роля в региона. „За тази цел са необходими обединени усилия – последователна държавна политика, активен бизнес и силно образование", каза той.

Икономическият министър посочи, че само така ще изградим икономика, която е конкурентна, устойчива и ориентирана към бъдещето.

Дилов подчерта , че изкуственият интелект вече е реалност с пряко значение за икономиката и обществото. По неговите думи държавите, които инвестират в иновации и човешки капитал, са тези, които ще водят процеса.

В рамките на програмата бяха представени данни за дигитализацията в региона, успешни модели за трансформация чрез публично-частни партньорства и ключови теми като изкуствен интелект, потребителско преживяване и глобални локационни стратегии. Специално внимание е отделено на бъдещето на услугите и ролята на Югоизточна Европа в глобалната икономика.

