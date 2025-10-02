Ядрени решения от ново поколение: Малките модулни реактори във фокуса на международна визита

BWRX-300 на GE Hitachi се откроява като водещо решение в световното развитие на ядрената енергетика

Темите за енергийна независимост и дългосрочно развитие на Стария континент все по-често се разглеждат през призмата на ядрената енергетика и новите технологии в сектора. Именно тези въпроси бяха акцент в серия от срещи и дискусии, проведени през изминалата седмица в Ню Йорк (САЩ) и Онтарио (Канада).

В рамките на визитата пред официалната българска делегация, взела участие в Общото събрание на ООН, беше представен малкият модулен реактор BWRX-300, разработван от стратегическия алианс между General Electric (САЩ) и Hitachi Ltd. (Япония).

На срещата в Ню Йорк присъстваха и ръководителите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, „Главболгарстрой“ и „Блу Бърд Енерджи“ АД, които се запознаха с характеристиките на технологията.

От страна на General Electric беше подчертано, че BWRX-300 се откроява като едно от най-перспективните решения в областта на малките модулни реактори (SMR) на световно ниво. Сред акцентите бяха неговите предимства – надеждност, сигурност, гъвкавост и икономическа ефективност, които го превръщат във водещо предложение в новата генерация ядрени технологии.

General Electric представи пред българската страна ключовите предимства на BWRX-300, определяйки го като едно от най-перспективните решения за малки модулни реактори в световен мащаб. Реакторът стъпва на дългогодишния опит на GE Hitachi в проектирането на кипящи водни реактори и залага на пасивни системи за безопасност, които намаляват сложността и риска при експлоатация.

BWRX-300 използва вече лицензирано и добре познато гориво – леководен уранов оксид (UO₂), което съществено улеснява внедряването. Съоръжението е компактно – с размерите на футболно игрище – и позволява поетапно изграждане според нуждите на енергийната система. Всичко това го превръща в решение, което съчетава безопасност, икономическа ефективност и реални перспективи за бързо лицензиране и строителство.

Не на последно място, GE Hitachi вече има подписани споразумения за изграждане на SMR в Канада, САЩ и Обединеното кралство, което показва, че технологията е в напреднал стадий на приложение, а не само на концептуално ниво.

Среща между министъра на енергетиката и минното дело на Онтарио Стивън Лече (вдясно) и председателя на УС на ,,Главболгарстрой“ Калин Пешов (в ляво)

Българската делегация посети и строителната площадка на проекта „Дарлингтън – Нови мощности“ в Онтарио – първият в западния свят обект за изграждане на малък модулен реактор. Съоръжението се реализира на територията на действащата АЕЦ „Дарлингтън“ в Кларингтън от Ontario Power Generation (OPG) – една от най-големите електроенергийни компании в Канада.

Проектът е първият в страната, който разполага с лиценз за нова ядрена мощност и завършена оценка на въздействието върху околната среда. През април 2025 г. Канадската комисия за ядрена безопасност издаде разрешение за строеж на първия блок, а месец по-късно правителството на Онтарио официално даде зелена светлина за старта на строителството.

Предвижда се изграждането на до четири реактора BWRX-300, всеки с мощност от 300 MW. Въпреки че реалните строителни дейности започнаха едва преди няколко месеца, напредъкът е впечатляващ – вече са извършени значителни изкопни работи, подготвен е теренът и е изградена част от инфраструктурата.

Провинция Онтарио е пионер в ядрената енергетика – още от 60-те години там се реализират големи ядрени проекти. Днес повече от половината от електроенергията в региона идва от атомни централи, а обществената подкрепа за тях е над 70%.

На среща с българската делегация министърът на енергетиката и минното дело на Онтарио Стивън Лече подчерта, че проектът „Дарлингтън“ е сред петте най-приоритетни за Канада. По думите му той ще създаде над 18 000 нови работни места и ще донесе повече от 500 млн. долара ползи за канадската индустрия и веригата на доставки.

Министър Лече отбеляза още, че провинцията има ясна визия за бъдещето – достъпна, чиста и надеждна енергия, постигната чрез внедряването на ново поколение ядрени технологии. Изборът на GE Hitachi като партньор се основава на доказания опит и лидерската позиция на компанията в ядрените иновации.