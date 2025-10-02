“Газпром” си тръгна от България, “Лукойл” - не (Обзор)

КЗК одобри сделката, купувач е българската компания "Уни енерджи"

“Газпром” си тръгна окончателно от България, след като продаде и бензиностанциите си. В четвъртък Комисията за защита на конкуренцията даде зелена светлина на сделката.

Купувач е “Уни енерджи”, която у нас има бензиностанции с бранда Avia. Сред собствениците на компанията е и Ивайло Константинов, който държеше автобусния превозвач “Юнион Ивкони”, но го продаде.

Сделката обхваща 23 бензиностанции,

13 терена за изграждане на нови обекти и петролна база горива в Костинброд. Цена не се съобщава, но според неофициална информация тя е между 33 млн. и 36 млн. евро.

КЗК установила, че обединеният пазарен дял на двете дружества е нисък и остава далеч под нивата, които биха породили опасения за конкуренцията.

На национално ниво имало редица други участници на пазара на горива, които осигуряват ефективен конкурентен натиск върху новата група. Освен това капацитетът на складовата база бил ограничен и служел само за вътрешни логистични нужди. От КЗК посочват още, че

пазарният дял на дружеството е минимален

както при съхранението на горива, така и при производството, вноса и търговията на едро.

Другата руска компания на петролния пазар у нас - “Лукойл”, все още остава в България, тъй като преговорите с азербайджанската държавна компания “Сокар” за продажбата все още продължават. От руската компания започнаха да търсят купувач преди повече от 2 години. Офертата на “Сокар” се е оказала най-приемлива за “Лукойл”. Освен това компанията от Азербайджан е приемлив кандидат и за ЕК.

Проблем за финализиране на сделката обаче може да се окажат обтегнатите отношения между Русия и Азербайджан в последните месеци. Заради това

Москва може да не одобри продажбата на бизнеса на “Лукойл” на “Сокар”

Неофициално се твърди, че руснаците искат 3 млрд. долара, като цената е за целия бизнес в България - рафинерията, данъчните складове и бензиностанциите. В пакет активите са атрактивни предимно за международни стратегически инвеститори, които да ги развиват дългосрочно, твърдят експерти от нефтения бранш.

След и началото на войната в Украйна “Лукойл” печелеше - за 2023 г. например “Лукойл Нефтохим Бургас” има печалба от 203,6 млн. лв. “Лукойл България” пък бе със 128 млн. лв. За миналата година обаче рафинерията обяви загуба от близо 213 млн. лв. През тази година финансовите резултати също се очаква да падат. Оказва се, че бургаската рафинерия на практика е спряла износа и работи с намален капацитет, колкото да задоволи търсенето на горива у нас. Причината е, че Украйна е прекратила договора за внос на бензин и дизел от България заради руската собственост на рафинерията.