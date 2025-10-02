Еврото вече се трупа в трезори на БНБ

Евробанкнотите вече пристигат и се съхраняват в трезорите на БНБ, а сеченето на българските евромонети е в активна фаза. Това заявява управителят на централната банка Димитър Радев в интервю за списанието Noblesse Oblige на БСК.

По думите му търговските банки ще бъдат предварително заредени с евро, за да могат от първия ден да осигурят наличност. “Работим и с “Български пощи”, за да стигнем до най-отдалечените райони. Няма да има проблеми с ликвидността”, уверява Радев,

За хората най-осезаемата промяна ще бъде удобството - няма да има нужда от обмен на валута, а пътуването и пазаруването в еврозоната ще става със същите пари. Що се отнася до страховете за поскъпване, Радев е категоричен, че ако преходът е добре управляван и се следи стриктно за злоупотреби, ефектът е ограничен. Най-важното е прозрачността – например чрез обявяването на цените едновременно в левове и евро в преходния период, допълва управителят на БНБ.

Според него няколко ключови процеса от присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. вече са във финален етап. Правната конвергенция е напълно завършена, също и интеграцията към европейските платежни системи. Работело се в постоянна координация с ЕЦБ и другите европейски институции.

На обществените страхове за загуба на паричен суверенитет Радев отговаря, че при валутния борд ние следваме политиката на ЕЦБ, но без право на глас, а сега ще седим на масата, където се вземат решенията.

След 1 януари 2026 г. БНБ ще участва във формирането на общата парична политика. В същото време ще запази и редица ключови национални функции и надзор върху платежната инфраструктура и управление на международните резерви. С други думи, ролята на БНБ няма да се стесни, а ще се разшири – от национална към европейска, обяснява Радев.

Той казва още, че рискове за банковата стабилност няма, тя е стабилна, добре капитализирана, с висока ликвидност и устойчиви печалби. Най-големите банки са под директния надзор на ЕЦБ, а останалите под този на БНБ в рамките на общия механизъм.

