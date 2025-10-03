Над 1,8 млрд. лева вложени за 11 години в Стара Загора и региона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Парите са от Европа и идват с изпълнението на повече от 3000 проекта

3017 проекта на стойност над 1,8 млрд. лева, финансирани с европейски средства, са реализирани в 11-те общини на област Стара Загора от 2014 г. досега, съобщават от Областния информационен център.

Техни бенефициенти са общини, фирми, неправителствени организации, училища, социални институции и други. Безвъзмездната финансова помощ надхвърля 1,2 млрд. лева, което показва значителния принос на европейската солидарност към развитието на региона. Постигнатото се вижда в обновени детски градини и училища, модерни транспортни средства, социална инфраструктура, съвременни машини и оборудване за фирми и земеделски производители.

Лидер по сключени договори е община Стара Загора с 1431 проекта на обща стойност почти 760 млн. лева. Следват Казанлък с 671 договора и Чирпан със 199 договора. Разбираемо, по-малките общини са реализирали и по-малко проекти - Раднево е със 138 договора, Мъглиж има 120, Павел баня - 118 договора. Община Гълъбово е със 107 договора, Братя Даскалови - 80 договора, Гурково - 65. Най-малките общини - Опан и Николаево, са отчели 50 и 41 договора.

Проектите обхващат широк спектър от дейности - изграждане и рехабилитация на инфраструктура, енергийна ефективност, социални услуги, образование, култура, транспорт, дигитализация, модернизиране на производствените предприятия и др.

Сред тях са обновлението на жп гарата в Стара Загора и доставката на съвременни автобуси за градския транспорт, строителството на социални жилища в Казанлък, социализацията на гробниците в Долината на тракийските царе и др. Радка Тилева, управител на Областния информационен център в Стара Загора Снимка: Архив

Според Радка Тилева, управител на Областния информационен център в Стара Загора, най-видими за гражданите са обновените училища, детски градини, многоетажни жилищни сгради, спортни съоръжения, нови тролейбуси и автобуси, които безспорно много променят качеството на живот в населените места.

"Политиката на сближаване на ЕС е политика на солидарност и равен достъп до развитие, а Стара Загора и регионът са жив пример как европейските средства се превръщат във видими резултати за хората", допълва тя.