Макрон: Ще говоря с държавите от ЕС, трябва да спрем Москва да изнася петрол

След срещата на европейските лидери в Копенхаген френският президент Еманюел Макрон обяви, че ще свика ръководителите на военните командвания на държавите от ЕС в близките дни, за да обсъди с тях съвместни действия срещу т.нар. сенчест флот на Русия. С негова помощ Москва изнася петрол, като заобикаля наложените ѝ санкции, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Френският държавен глава настоя да бъдат взети конкретни действия срещу сенчестия флот.

"По-конкретно, в следващите дни нашите началници на генералните щабове ще се срещнат, за да се споразумеят за съвместни действия в координация с НАТО и в рамките на коалицията на желаещите", изтъкна Макрон.