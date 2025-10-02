Райкова и Тошев – тв несъвместимост и сблъсък на его (Обзор)

Във взрива в "Преди обед" не е ясно само кой е поканил водещата и как точно си е тръгнал креативният продуцент от Би Ти Ви

Две известни тв имена - Георги Тошев и Венета Райкова, се разделят след тв несъвместимост, за която се разбра едва в четвъртък.

Във взрива в “Преди обед” засега има два неясни момента. Кой е поканил новата водеща в предаването - дали това е било колективно решение, или лично той, както се говори в екипа. Другата неяснота е дали той си тръгва сам, или е бил помолен да го направи. Ако Би Ти Ви излезе с официална информация, детайлите може би ще станат ясни за колегията. За зрителите обаче остава да гледат от понеделник до петък Венета Райкова като водеща на “Преди обед”, а креативният продуцент Георги Тошев си тръгва.

Всичко започва с диалог в четвъртък сутринта, на който едва ли незапознатите с тв емоциите са обърнали внимание.

Венета Райкова: Сега с темите от деня. Да кажа, че най-известната песен в държавата от вчера е твоята. Не знам как постигна този зашеметяващ успех. Браво, поздравления! Много се радвам, че си тук при нас и да благодаря специално на нашия колега Жоро Тошев, който беше човекът, който те набра по телефона, покани те още за първото ти гостуване - като пръв наш гост. Аз само след това хванах, така, от неговия телефон да си кажем две-три думи с теб, той каза, че сте си много близки.

Фолкпевицата Мария: Така е. Дори не се познаваме, толкова сме си близки, че дори не се познаваме.

Проф. Йонко Мермерски: Всички искат да са близки с Мария.

Мария: Историята я знам, но аз съм чувала много такива истории за хора, с които сме летели заедно и не знам какво. Благодаря за поканата, но съм я приела лично от теб, защото сме близки толкова много години. Този господин не го познавам, даже може би, ако го видя, ще го подмина, защото не се сещам изобщо дали сме се срещали, или просто като колега, който е в телевизиите, съм запозната с името му.

Ето този диалог между Венета Райкова и фолкпевицата Мария, поканена за коментатор с проф. Йонко Мермерски в “Преди обед”, провокира Георги Тошев - творчески директор на предаването, да напише гневен пост във фейсбук. Часове по-късно той обяви пред “24 часа”, че напуска Би Ти Ви. След 25 години в телевизията журналистът и продуцент, създал токшоуто, каза: “Няма как да съм в едно предаване с Венета Райкова. Тя не отговаря на журналистическите стандарти, в които вярвам”. Георги Тошев Снимка: 24 часа

До късно вечерта “24 часа” не успя да се свърже с Венета Райкова. Оставаме отворени за нейната позиция.

Скандалът в четвъртък се случва точно месец след като Венета Райкова излезе в ефира като новата водеща на “Преди обед” по Би Ти Ви. Премиерата ѝ бе на 2 септември и буквално беше изненадата за стартиращия тв сезон, тъй като появата ѝ бе старателно пазена в тайна.

Да, но се оказва, че новата водеща и творческият директор трудно се разбират. Той е в Би Ти Ви от 25 години, нейната телевизионна история е не по-малка и кратка - една от доказалите се водещи в ефира.

Когато Зейнеб Маджурова обявява, че напуска предаването, екипът се събира, за да търси нейна заместничка. Някой казва името на Венета и Тошев пита за телефона ѝ, за да ѝ се обади и да я покани да прави скандалните интервюта. Дотогава не я познавал. И да, лично ѝ се обажда да стане част от “Преди обед”.

Според колеги, които наблюдават отблизо случващото се зад кадър в предаването,

идеята за Венета всъщност била на самия Тошев, докато той твърди, че е колективно хрумване

В крайна сметка се събират да работят заедно с очакванията за високи рейтинги.

Стартът на “Преди обед” начело с Венета Райкова на 2 септември има 18,99 дял от аудиторията (това са хората, които в конкретния момент гледат телевизия - б.р.) срещу 25,41% за пряката конкуренция “На кафе” с Гала по Нова тв. На следващия ден резултатите са почти равни - 24,69% дял за “Преди обед” и 25,59% за “На кафе”. С всеки следващ епизод обаче Райкова вдига осезаемо рейтинга си и определено връща ефира към ерата на “Горещо”. На 11 септември тя завоюва 27,47%, оставяйки за Гала 22,80%, като и през следващата седмица - например на 17 септември, запазва преднина от 23,95% срещу 19,03% за конкуренцията. По-нататък обаче рейтингът почти се изравнява, като един ден напред е Гала, на следващия - Венета. (Виж таблицата.)

“Да, но се събраха два остри камъка”, казват повече с респект, отколкото с недоволство от телевизията.

Венета Райкова - безспорно умела журналистка, е убедена в качествата си, познава много хора от светските среди и с предаването си “Горещо”, където много от тях са гостували, е показала, че може да стига високи рейтинги.

Тошев - доказал се стотици пъти, а и най-вече с факта, че създаде превъзходно предаване, също смята, че знае достатъчно. Той е повече интелектуалец, лесно се свързва буквално с всички хора от сферата на културата у нас, а и с много от световните знаменитости, говорили пред камерата му. И

желанието му е “Преди обед” да продължи да бъде спокойното семейно предаване,

което познаваме от времето на водещите Десислава Стоянова и Александър Кадиев.

Така в един момент настъпва разминаване между двамата и за темите, които да бъдат показвани, и за гостите, които да бъдат канени. Венета е смела в изявите си, говори спокойно за годините си, за мъжа, който е до нея, за женските си радости и неволи. Споделя с публиката личния си живот, предлага ѝ срещи с врачки, с духовете на мъртви хора и какво ли не. Всичко това кара фейсбук потребителите да коментират нея и предаването непрекъснато. На нея това ѝ харесва, на Тошев - не. “Не си говорим от един месец”, казва той.

И след като чува по телевизията разговора между водещата и гостенката ѝ Мария, той пише поста във фейсбук:

Искам официално да ви съобщя, че нямам нищо общо с г-жа Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в “Преди обед” по bTV от началото на сезона! Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение. Искрено се надявам, че Би Ти Ви ще преосмисли решението си подобно лице да е в ефира.

В живота има светлина и сянка. Избирам светлината!

Какво предстои? Факт е, че Венета Райкова няма как да не се яви в ефира и да остави предаването без водещ. От телевизията впрочем разчитат двамата професионалисти да намерят начин да разговарят и да се разберат. Вярно е, че подобни скандали вдигат рейтинга понякога, но за кратко. Затова по-важното е предаването да запази добрия си имидж и вярната си аудитория.

Първата водеща преди 14 г. е Елена Розберг Десислава Стоянова и Александър Кадиев като водещи на предаването Снимка: Би Ти Ви

Интригуващи разговори, вълнуващи човешки истории и любопитни поредици - така преди 14 години е обявено сутрешното предаване “Преди обед”.

Първият епизод стартира на 19 септември 2011 г. Водеща тогава е музикалната журналистка Елена Розберг. А Маги Желязкова, Ива Атанасова, Ралица Стефанова, Яна Табакова, Десислава Стоянова отговарят за отделни тематики. Драго Симеонов също има своя рубрика.

Розберг обаче води до 6 февруари на следващата година. Тогава концепцията се променя и водещите стават двама - Десислава Стоянова и Александър Кадиев. Двамата се превърнаха в любима двойка на стотици хиляди български зрители и заедно изведоха предаването до изключително висока гледаемост в часовете преди обяд.

След 12 години като водещ актьорът обаче обяви, че напуска предаването в края на сезона на 2023 г. Замести го неговият колега Петър Дочев, който бързо се сработи с Деси Стоянова.

На следващата година - на 25 юли 2024 г., и тя се отказа да бъде водеща, за да води обучения по презентационни и медийни умения.

Предаването претърпя лека промяна след това и водещите станаха три - Франциска Йорданова - Папкала, Зейнеб Маджурова и Оля Малинова.

Голямата изненада дойде тази година, когато телевизията изненадвашо обяви, че има нова водеща от 1 септември. Петър Дочев и Оля Малинова обаче останаха част от предаването като водещи на рубрики.

КОЯ Е ВЕНЕТА РАЙКОВА

Родена е на 2 май 1974 г. в Попово. Завършва право в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, но още като ученичка се насочва към медиите - първо като репортер във в. “Хайлайф”, а по-късно и като журналист в БНТ. Популярност печели с предаването “Горещо” (2004 - 2014) по Нова тв, което я утвърждава като едно от най-разпознаваемите лица на българския ефир. По-късно води “Дневникът на Венета” (ТВ7), “Горещи срещи с Венета Райкова” (BiT), “Папараци” (bTV). Освен телевизионна кариера Райкова развива и литературна - тя е автор на редица романи като “Триумфът на кучките”, “Скандал”, “Милионерката” и други.

КОЙ Е ГЕОРГИ ТОШЕВ

Роден е на 2 март 1969 г. в София. Специализира журналистика в Ню Йорк, САЩ. Работил е във в. “24 часа” и сп. “Лик”, както и е сред създателите на в. “Дневник” и сп. “Едно”. Дълги години е активен в печатните медии, но най-голяма популярност му носи телевизионният проект “Другата България”, както и работата му като творчески директор на “Преди обед”. От 4 октомври 2009 г. е водещ на научнопопулярната поредица “Непознатите” по bTV. В продължение на две години създава и предаването “Артефакти” по БНТ. Бил е директор на пресцентъра на театралния фестивал във Варна и съветник на министъра на културата Емма Москова.

Георги Тошев: Отказвам да съм съучастник в опростачването на нацията!

- Написахте емоционален пост за раздялата си с "Преди обед" - предаването, което вие създадохте, и малко след това обявихте, че напускате Би Ти Ви. Какво се случи, г-н Тошев?

- Да, след 25 години напускам Би Ти Ви. Винаги ще бъда благодарен на медията за шанса, който ми даде, на колегите, с които работех и обичам, на гостите, които ми се довериха.

Няма как да съм в едно предаване с Венета Райкова. Тя не отговаря на журналистическите стандарти, в които вярвам. Склонен съм да дам доверие и време на всеки човек. Не познавах г-жа Райкова лично, получих уверение от нея, че харесва стила на предаването. Малко преди старта обаче се убедих, че тичаме в различни коридори. Написах мейл до ръководството. Бях помолен заради екипа да ѝ дам шанс. За съжаление, това, в което се превърна предаването, не отговаря на представите ми за телевизия. Затова реших да напусна. Решението ми не е спонтанно, обмислено е почти месец, няма и конкретен повод. Просто вярвам, че човек трябва да избира къде и с кого да работи. Оставям след себе си екип от страхотни колеги и една добре смазана тв машина.

- Ядоса ли ви с нещо г-жа Райкова?

- Тя не може да ме ядоса. Ние с нея не комуникираме.

- Защо написахте поста?

- Защото човек трябва да знае кога да си тръгне. Мога само със съжаление да кажа, че закъснях. Не харесвам траш тв като тв жанр.

- Чие беше предложението Венета Райкова да влезе в предаването?

- Колективно. Когато Зейнеб Маджурова си тръгна, заедно с екипа минахме през различни варианти. Завъртя се името на г-жа Венета Райкова да влезе на нейно място. Казах да ми дадат телефона ѝ, защото не я познавам, обадих ѝ се. Тя беше въодушевена, сподели добри впечатления от предаването. Аз не познавах г-жа Райкова и съм склонен да дам шанс на всеки. Вярвах, че за годините извън телевизията се е променила, в друга възраст е, надявах се и с друг житейски опит. Продуцент на "Преди обед" е bTV. Нейното назначаване и заплата са решение на медията.

- Да не би да имате друго предложение за работа и затова да си тръгвате?

- Нямам, но работа ще си намеря. Не мога обаче да правя интервюта с Мел Гибсън и Ал Пачино и в моето предаване да има фолкпевицата Мария като коментаторка. 25 години съм в тази телевизия и съм лоялен. Няма драма, телевизията избира друга посока за предаването, но тя не е моята.

Предпочитам да правя нещата, които обичам. Очаквам Силви Вартан за премиерата на филма на "Синелибри", работя по проект за шведската телевизия, приключих друг с австрийски колеги. Надявам се да си намеря и някаква друга работа, защото си обичам професията. Отворен съм за предложения!

- Какво си казахте с ръководството на телевизията след поста ви във фейсбук?

- Помолих за среща с ръководството и ги уведомих за решението си. Човек трябва да си избира средата, в която да работи.

Дни преди старта на сезона пратих мейл на английски до ръководството, че правим голяма грешка. Исках да премислим появата на г-жа Райкова в "Преди обед", да направим например риалити шоу, с което да търсим 4-ата водеща на мястото на Зейнеб. Убеден съм, че каквито и качества да има г-жа Райкова, тя не е подходяща за сутрешно предаване.

За мен е много важно да съм от светлата страна. Навремето създадох предаването да е тематично различно от всичко това, което е. И когато виждаш как то се променя, по-честно е да си тръгнеш. Благодаря за добрите думи, които получих от познати и непознати за решението, поканите, които отправиха към мен.

- Вие сте творчески директор, как не може да се разберете за предаването с водещата?

- Не можеш да я контролираш в ефира, дори главният редактор ѝ говори в слушалката, тя си прави, каквото си иска. Кани гости, които харесва. Не става въпрос за цензура, а за един публичен език, който трябва да идва от медиите, да е уважителен дори към хора, които не харесваш. Но ако медиите не спазват някакви стандарти, какво да очакваме на улицата...Много публични личности отказват участие в предаването в този формат. Това е проблем за екипа. Рейтингът го показва. Хората не търсят само скандали, а един интересен, спокоен разговор. Отказвам да съм съучастник в опростачването на нацията! Моя скъпа приятелка ми каза: Закъсня! И сигурно е права.

- Ще ви последва ли екипът?

- Благодарен съм на всеки един от хората, с които работя - талантливи, смислени и работливи. Оставаме приятели, но не мога да очаквам от тях толкова радикални стъпки. Отговарям за себе си. Знам за колеги, които имат намерение...Въпрос на избор. Аз се надявам хората, от които зависи съдържанието и лицата в една медия, да си дадат сметка какво губят от подмяната на теми, гости в едно предаване. От езика и начина, по който се говори в медиите, защото не всичко е рейтинг, нали?