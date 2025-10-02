С преобладаващ растеж приключи борсовата търговия в Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основните индекси на водещите фондови борси в Европа приключиха днешната сесия с преобладващ растеж на котировките, надграждайки положителната тенденция от предходната сесия, предаде Си Ен БИ Си, цитирана от БТА.

На Лондонската фондова борса FTSE 100 направи изключение, остъпвайки 0,2 на сто до 9427,73 пункта.

Германският основен индекс DAX е нагоре с 1,28 на сто до 24 422,56 пункта, а френският САС 40 прибави стабилните 1,13 на сто до 8056,63 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 закри търговията с повишение от 0,6 на сто, след като в хода на сесията достигна рекорден максимум.

Технологичните акции бяха начело на растежа в Европа, след като бе съобщено, че "ОупънЕйАй" (OpenAI) е продала акции на обща стойност 6,6 милиарда долара, което определя стойността на компанията зад чатбота "ЧатДжиПиТИ" (ChatGPT) nа 500 милиарда долара.

До края на търговската сесия индексът Stoxx Europe Technology скочи с 2,4 на сто.