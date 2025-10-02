Полски оператор свързва тръбопроводите си за пренос на гориво със системата на НАТО

Полският оператор на тръбопроводи PERN ще сключи предварително споразумение утре с отдел на полското Министерство на отбраната за разширяване на горивните тръбопроводи на страната, така че да бъдат свързани с мрежата на НАТО, заяви ведомството, цитирано от Ройтерс и БТА.

Алиансът разполага с мрежа от тръбопроводи за осигуряване на гориво на въоръжените сили в случай на война. Полша отдавна желае да се свърже с централизираната тръбопроводна система на НАТО, построена в годините на Студената война. По тръбите се пренася авиационно гориво, бензин, дизел и нафта през Белгия, Франция, Германия, Люксембург, Нидерландия, но те свършват на няколкостоин километра от полската граница.

Освен свързването на полските тръбопроводи, оперирани от PERN проектът включва и създаването на съоръжения за съхранение на гориво за нуждите на силите на НАТО, пише БТА.

"Осъществяването на проекта не само ще засили устойчивостта на Полша срещу кризи с недостиг на гориво, но ще затвърди позицията на страната като стратегически и регионален партньор в рамките на НАТО", съобщи полското Министерство на отбраната.