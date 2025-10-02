ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Училищата на Родос и Закинтос ще затворят на 3 окт...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21418795 www.24chasa.bg

Спот цената на среброто е около 46 долара за тройунция

900
Сребро Снимка: pixabay

Спот цената на среброто (текущата пазарна цена) достигна 48,01 долара за тройунция за първи път от 2 май 2011 г., сочат данни на лондонската борса "Комекс" (Comex), подразделение на Нюйоркската стокова борса, съобщи БТА.

Цената на метала обаче отстъпи по време на търговията, като към 19:23 часа бълг. време се търгува за 46,07 долара за тройунция, сочат данни на борсовата платформа.

В същото време фючърсите на златото с доставка през декември 2025 г. се поевтиняха с 35,9 долара или 0,92 на сто до 3861,60 долара за тройунция, след като по-рано през деня обновиха рекорда, отбелязан вчера, достигайки нов максимум от 3923,3 долара за тройунция.

Сребро Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?