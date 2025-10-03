Компаниите бяха отличени с два сребърни и пет бронзови приза

Водещите хипермаркети на българския пазар Технополис и Практикер са сред отличените в тазгодишните награди на Career Show за най-добър работодател в страната. Те се наредиха сред победителите измежду над 400 участващи български и международни компании, получавайки висока оценка както от журито, така и от публиката.

Общо седем награди бяха присъдени на двете компании, с което се подчертава ангажираността им към развитието на служителите и управлението на таланти. Технополис спечели сребърно отличие в категорията „Най-добър работодател – Non FMCG“, чрез което затвърди своята позиция на предпочитан работодател, който инвестира в професионалното израстване и грижата за своите служители. Също така за втора поредна година беше отличен в категорията „Любим работодател“, определяна чрез гласуване на публиката, като получи бронзово отличие. Допълнително, Технополис и Практикер получиха сребърна награда в категорията „Employer branding екип“ за активната си работа по изграждане на положителен работодателски имидж и прилагането на ефективни стратегии за задържане и привличане на таланти.

„Признанията са доказателство за устойчивите ни усилия да създаваме среда, в която хората се чувстват ценени и мотивирани. За нас това не са просто награди, а отражение на културата, която градим всеки ден с екипите ни.“, сподели Мустафа Мустафов, мениджър на отдел „Човешки ресурси“, Технополис и Практикер.

Компаниите добавиха към успеха си още четири бронзови отличия в категориите „Изгряващ талант“, „Вътрешно събитие“, „Стратегия за вътрешни комуникации“ и „HR екип“, като всяко от тях подчертава силния им ангажимент към хората и организационната култура.

В категория „Вътрешно събитие“, те бяха отличени за едно от най-вдъхновяващите вътрешни събития за 2024 г. — изкачването на връх Мусала. Повече от 250 служители на Технополис и Практикер от цялата страна се включиха в тази инициатива, превръщайки я в символ на екипен дух, сплотеност и лична мотивация.

Отдел „Човешки ресурси“ отново доказа своята висока експертиза и ангажираност към служителите, като за втора поредна година получи признание за своята работа. Екипът спечели бронзов приз в категория „HR екип“, отличен за професионализма, с който разработва и прилага цялостна HR стратегия, обхващаща над 4 000 служители в двете компании. По-рано тази година той бе удостоен и с почетната статуетка в категория „Най-добър HR екип“ на Годишните HR награди на БАУХ – признание, което печели за втори път.

В индивидуалната категория „Изгряващ талант“ бронзово отличие получи Йоанна Витанова, специалист „Човешки ресурси“. Тя бе наградена за впечатляващите си резултати и активното си участие в ключови дейности – от подбора на кадри и вътрешни събития до кампании за работодателска марка и инициативи за подобряване на вътрешната организационна среда.

В категория „Стратегия за вътрешни комуникации“, компаниите бяха отличени с бронзов приз, заради своето мобилно приложение за вътрешна комуникация - Videolux App. То е разработено специално за нуждите на служителите, като има за цел да улесни достъпа до вътрешни новини, събития и важна информация.

Годишните награди на Career Show отличават водещите постижения в управлението на човешките ресурси в България. Те фокусират вниманието върху най-добрите практики за привличане, задържане и развитие на таланти, както и върху успешните стратегии за изграждане на силна работодателска марка.