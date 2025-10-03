Пазарът на труда в Стара Загора е спокоен, търсят оператори на машини

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Областта остава седма в страната по броя на безработните

Като цяло пазарът на труда в област Стара Загора е спокоен. Няма заявки за масови съкращения от големи фирми, съобщиха от Бюрото по труда в Стара Загора.

През август 2025 г. са започнали работа 442 регистрирани безработни, 357 от тях са устроени с посредничеството на дирекциите "Бюро по труда" в областта. Най-много се търсят оператори на машини.

Подобна е била статистиката и година по-рано. През август 2024 г. работа са намери 458 човека.

74 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 145 са от групата на специалистите, а 223 са хората без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 89 лица, със средно 200 и с основно и по-ниско - 153 души.

В същото време заявените свободни работни места на първичния пазар са били 692.

Равнището на безработицата през месец август 2025 г. в област Стара Загора е 4,38 на сто при 5,22 процента за страната. В сравнение с предния месец юли безработните са по-малко с 0,02 на сто.

Това означава, че броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда е бил 5558, като спрямо юли те намаляват с 34 човека. 56,42 на сто от безработните са жени, а 23,98 процента - хора на възраст над 55 години. Година по-рано регистрираните безработни са били с 279 души повече.

Новорегистрираните сред тях през месеца са 798, най-много са те от секторите "Услуги" и "Индустрия". Очакванията са заради сезонния характер на някои дейности, особено в аграрния сектор, този брой да се запази и дори да се увеличи.

Регистрираните като безработни с престой над 1 година в бюрата по труда са 973-ма, т.е. 17,5% от всички регистрирани.

Сред безработните хората с висше образование са 14,59% - 811 човека. Със средно, включително и средно професионално образование са 35,86%, а тези с основно и по-висше образование са 49,59% - 2754 човека от регистрираните на трудовата борса. Тези от тях, които са декларирали, че нямат специалност и професия са 60,22% от всички безработни.

Както и миналата година, област Стара Загора остава седма в страната по показателя равнище на безработицата. С по-добри показатели са София град, Варна, Бургас, Перник, Добрич и Габрово.