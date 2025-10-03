ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо с идея как да преборим сушата

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21420620 www.24chasa.bg

Петролът е напът да отбележи най-рязкото седмично понижение от над 3 месеца

860
Петрол. Снимка: pixabay

Цените на петрола се повишиха днес след четири поредни сесии на понижение, но са на път да отбележат най-резкия седмичен спад от края на юни поради очакванията на пазара, че групата ОПЕК+ може да увеличи производството си въпреки опасенията от свръхпредлагане, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Фючърсите на суровия петрол тип Brent, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 43 цента или 0,7 на сто до 64,54 долара за барел.

Американският суров петрол тип West Texas Intermediate прибави 41 цента или 0,7 на сто до 60,89 долара за барел.

На седмична база цената на сорта Brent е спаднала с 8 на сто, а на WTI – с 7,4 на сто.

ОПЕК+ може да реши да увеличи производството на петрол с до 500 000 барела на ден през ноември, което е три пъти повече от увеличението през октомври, тъй като Саудитска Арабия се стреми да си възвърне пазарния дял, съобщиха източници на Ройтерс тази седмица.

"Ако ОПЕК+ наистина обяви увеличение от 500 000 барела на ден през уикенда, това вероятно ще бъде достатъчно голямо повишение, за да доведе до понижение на цената на суровия петрол, първоначално до ниво от 58,00 долара, преди да се тестват най-ниските нива за тази година (около) 55,00 долара", заяви Тони Сикамор, анализатор в Ай Джи (IG).

Потенциално по-високото предлагане от ОПЕК+, забавянето на производството на суров петрол в световен мащаб поради профилактика и сезонният спад в търсенето през следващите месеци ще ускорят натрупването на запаси от петрол в САЩ и другаде, отбелязват анализатори.

Петрол. Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание