Петролът е напът да отбележи най-рязкото седмично понижение от над 3 месеца

Цените на петрола се повишиха днес след четири поредни сесии на понижение, но са на път да отбележат най-резкия седмичен спад от края на юни поради очакванията на пазара, че групата ОПЕК+ може да увеличи производството си въпреки опасенията от свръхпредлагане, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Фючърсите на суровия петрол тип Brent, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 43 цента или 0,7 на сто до 64,54 долара за барел.

Американският суров петрол тип West Texas Intermediate прибави 41 цента или 0,7 на сто до 60,89 долара за барел.

На седмична база цената на сорта Brent е спаднала с 8 на сто, а на WTI – с 7,4 на сто.

ОПЕК+ може да реши да увеличи производството на петрол с до 500 000 барела на ден през ноември, което е три пъти повече от увеличението през октомври, тъй като Саудитска Арабия се стреми да си възвърне пазарния дял, съобщиха източници на Ройтерс тази седмица.

"Ако ОПЕК+ наистина обяви увеличение от 500 000 барела на ден през уикенда, това вероятно ще бъде достатъчно голямо повишение, за да доведе до понижение на цената на суровия петрол, първоначално до ниво от 58,00 долара, преди да се тестват най-ниските нива за тази година (около) 55,00 долара", заяви Тони Сикамор, анализатор в Ай Джи (IG).

Потенциално по-високото предлагане от ОПЕК+, забавянето на производството на суров петрол в световен мащаб поради профилактика и сезонният спад в търсенето през следващите месеци ще ускорят натрупването на запаси от петрол в САЩ и другаде, отбелязват анализатори.