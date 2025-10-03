ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо с идея как да преборим сушата

15% от електричеството на Европа са осигурени от вятърна енергия

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа е 15% за последното денонощие. СНИМКА: Pixabay

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 15 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 12,9 процента от общото количество електроенергия (927 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2,2 процента (156 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Ирландия (59,9 процента), Хърватия (50 на сто) и Дания (41,7 процента). В България делът на вятърната енергия е 5,9 на сто.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (230,8 гигаватчаса), Италия (171,7 гигаватчаса) и Швеция (105,8 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 5,8 гигаватчаса.

