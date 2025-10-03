ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврото леко поскъпна спрямо долара

Евро Снимка: Pixabay

Курсът на еврото спрямо долара леко се повиши в сутрешната междубанкова търговия днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се търгува за 1,1727 долара, което е повишение с 0,06 на сто.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1754 долара за едно евро.

Спрямо швейцарския франк еврото се котира за 0,9350 франка или с минимален растеж от 0,02 на сто.

По-скъпването тази сутрин в по-сериозно спрямо йената, която се търгува при 173,01 йени за евро или нагоре с 0,27 на сто.

