Европейските борси продължават възходящата тенденция

Европейските борси продължават възходящата тенденция, след като достигнаха рекордно високо ниво през седмицата Снимка: Пиксабей

Индексите на водещите европейски фондови пазари се движат възходящо в предобедната търговия, продължавайки положителния импулс от седмицата, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Германският основен индекс DAX е нагоре с 43,99 пункта или 0,19 на сто на сто до 24 466,55 пункта към 10:55 часа българско време, а френският САС 40 прибави значителните 26,84 пункта или 0,33 на сто до 8083,47 пункта.

На Лондонската фондова борса FTSE 100 също нарасна с 34,64 пункта или 0,37 на сто на сто до 9462,37 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 също се движи във възходяща посока, нараствайки с 1,85 пункта или 0,33 на сто до 569,45 пункта.

